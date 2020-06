Dopo gli ultimi episodi che hanno visto protagoniste, in negativo, le forze dell'ordine, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, martedì ha firmato un ordine esecutivo per introdurre alcune riforme all'interno delle forze di polizia presenti nel Paese, respingendo però le proposte di coloro che ne chiedevano e ne chiedono il depotenziamento.

In base a quanto decretato da Trump, il Procuratore Generale assegnerà finanziamenti solo a quelle forze dell'ordine che soddisferanno standard elevati, anche in materia di uso della forza, in base a parametri stabiliti da organismi indipendenti.

Le forze di polizia dovranno poi utilizzare un database nazionale che tenga traccia di eventuali comportamenti, denunce e condanne riguardanti membri delle forze dell'ordine.

Sono previsti anche programmi di formazione per addestrare il personale che deve rispondere a risolvere problemi che coinvolgano malati di mente, tossicodipendenti e senzatetto.

Inoltre, Trump invita il Congresso a sviluppare e presentare nuove leggi per regolare l'ordine pubblico.

Il presidente Usa non ha però dimenticato di citare anche il lavoro svolto dalla polizia nel cercare di far rispettare la legge e il sacrificio di coloro che hanno perso la vita in tale compito.

Il documento presentato oggi da Trump non è certo rivoluzionario e non bloccherà le azioni che le varie comunità locali hanno già promesso di avviare per modificare assetti e regolamenti delle rispettive forze di polizia. In ogni caso, però, l'ordine esecutivo di Trump è un'ammissione indiretta di quanto siano state improvvide e inopportune le scelte e le dichiarazioni da lui fatte nei giorni scorsi in relazione alle manifestazioni seguite alla morte di George Floyd che, evidentemente, non devono essere state condivise anche da parte del suo elettorato.

In pratica, quella di Trump non è certo una riforma strutturale delle forze di polizia, ma una parziale retromarcia rispetto a quanto da lui detto e fatto nei giorni scorsi... in sostanza un'ammissione di colpa.