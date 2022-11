L’autrice Silvana Guarina è nata nel 1954 a Genova. Volendo vivere in un ambiente più tranquillo rispetto alla città, una ventina di anni fa si trasferì con marito e figlio nel paese Roccaverano, in provincia di Asti, sulle Langhe, luogo di origine.

Ex insegnante in pensione, nutre tanto amore per gli animali tanto da prendersi cura di un piccolo gregge di pecore, alcune galline, due gatti e Gaia, la cagnetta di casa. Silvana ha l’hobby per la lettura, scrittura e giardinaggio. Spesso decide di viaggiare per la Toscana in cerca di ispirazioni per i suoi romanzi.

La nostra Silvana Guarina ha sulle spalle tantissime pubblicazioni letterarie tra cui (“L’anziano” - Una madre apprensiva - Vacanze. - Praga - Camminata in campagna - Scrivere - Primo giorno al mare - Si erano tanto amati - Cena in barca - La grande casa - Weekend a Roma - L’apparenza può ingannare - Balla e brucia. Che passione! - Virginia, Scipio e il minestrone - Diario di uno scontro - Vacanze in Toscana - Autunno - Il sogno di Adriana - Ricordo - Un bacio in barca - Western motel - Metti un incontro a cena - Tre minuti da sogno - Un amore di Chef - Dalla torre di Roccaverano - Libero - Il pozzo - La sorellina di Federico - Che idea! Un corso di cucina - Roccaverano: passeggiata intorno a casa dal Piemonte - Partigiano…ti amo - L’Atlantico fra noi - Colloquio di lavoro e Una storia per una ghostwriter).

Oggi siamo qui per presentarvi l’ultimo romanzo della Guarina “l’Atlantico fra noi” Edizioni Del Loggione. (Primo classificato per miglior ambientazione, finalista per miglior personaggio non protagonista, finalista per miglior romanzo assoluto al concorso R come Romance edizione Del Loggione). Ecco una breve sinossi per farvi un’idea del meraviglioso libro della Guarina.

La giovane Laura sogna di aprire un B&B e, in futuro, un piccolo ristorante nel suo piccolo paese in Piemonte, sogno che ha fatto suo alla morte dei genitori, perdita che l‘ha profondamente ferita. Giulia, l’amica di sempre, con la quale ha condiviso sogni e segreti fin dall’infanzia, la sollecita a lasciarsi andare a nuovi sentimenti come l’amicizia per quattro simpatici ufficiali della Navy statunitense di stanza in Italia Meridionale, e perché no? all’amore per uno di loro, Robert. Quest’ultimo le invita a New York per trascorrere le vacanze di Natale con la sua famiglia durante le quali le dichiara il suo amore. Riuscirà Giulia, con l’aiuto degli amici americani, a far superare all’amica Laura la paura di amare per non soffrire ancora?

Insomma, se volete tuffarvi nella nuova avventura letteraria di Silvana Guarina correte online o in libreria e acquistate “L’Atlantico fra noi”.