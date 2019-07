Francesco Curci: online il videoclip ufficiale di "SOGNATORI", il nuovo singolo in coppia con il rapper EffeEmme

Il brano è in rotazione radiofonica e disponibile in digital download e streaming dal 21 giugno.

È online su VEVO il videoclip ufficiale di “Sognatori” (Show in Action), il nuovo singolo di Francesco Curci in coppia con il rapper Effeemme, in rotazione radiofonica e già disponibile in tutti gli store digitali e in streaming dal 21 giugno.

Nel video, prodotto da MQ Films e diretto da Miguel Quispe, si incrociano le vite dei due artisti nati in paesi differenti, Italia ed Ecuador, con storie e vissuti paralleli, stessa grinta e stessa voglia di farcela, di rincorrere e coronare i propri sogni. Emblematico il finale che li vede accolti da un bagno di folla all’ingresso di un locale prima di una loro esibizione.

“Sognatori”, che mescola pop d’autore e rap latino, lingua italiana e lingua spagnola, ha già collezionato in due settimane migliaia di streams su Spotify, candidandosi a potenziale hit dell’estate 2019.

Prodotto dal producer americano Noel Nevado e registrato presso il Waves Music Center di Genova, il brano porta la firma di entrambe gli artisti su musica di Francesco Curci, inneggiando ai sogni e alla vita: «Parlare di sogni, in un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui il sentimento più comune tra i ragazzi è la sfiducia» scrive il cantautore sui suoi social «credo sia un’esortazione a far riaccendere dentro di noi la passione per la vita, l’entusiasmo a crederci veramente in quello che facciamo o che vogliamo diventare. Ognuno di noi ha il proprio sogno da realizzare: nella vita, nel lavoro, ciascuno è impegnato a combattere quotidianamente la propria battaglia per espugnare la propria vetta.»

Francesco Curci esordisce nel 2013 con “Capirai”, brano con il quale vince il premio “Miglior brano radiofonico 2013” al Festival Estivo di Piombinoe resta stabile per più di un mese nella top ten della Absolute Beginners Radio AirPlay Chart , la classifica dei brani più trasmessi degli artisti emergenti italiani.

Pubblica il romanzo “La vita tra la dita” e nel 2014 vince la XVI edizione del Premio Letterario Internazionale città di Arona G.V.O.Z. per il racconto “Volare”.

Dopo aver concluso a pieni voti il suo percorso di studi universitari, torna con il singolo “La gente che piace” e nell’estate 2018 firma un contratto di esclusiva discografica ed editoriale con Show in Action.

Pubblica poi a sorpresa l’inedito “Non lasciarmi” come regalo di Natale che ottiene, in poche settimane, più di 20.000 streams su Spotify.

A marzo scorso torna in radio con il nuovo singolo “Il sorriso di una sposa”, che ottiene subito ottimi consensi di pubblico e critica restando per diverse settimane nella top 100 della Indie Music Like . Del singolo viene realizzata anche un’edizione CD che porterà l’artista in giro per un fortunato instore tour di presentazione.

“Sognatori” è il suo nuovo singolo in coppia con il rapper EFFEEMME. Un brano che segna una svolta in termini di stile e immagine e si prepara a diventare una vera hit dell’estate 2019.

EFFEEMME nasce in Ecuador, ma ancora adolescente si trasferisce in Italia dove cresce e coltiva la sua passione per la musica. Nel 2014 si esibisce al Mediolanum Forum di Assago per il Milano Latin Festival e pubblica i primi singoli di successo come “Ven a bailarla”, che ottiene migliaia di visualizzazioni su Youtubee “Muevete”. Collabora poi con il duo Alexis & Andrea al progetto “Te invito a bailar” con cui si esibisce al RDS Stadium di Genova e pubblica il singolo “Narcostrap” in coppia con il trapper Richway. Viene invitato poi ad aprire i concerti di artisti internazionali come Vico-C, Atomic Otro Way, Secreto el Famoso Biberon e altri. Per l’estate 2019 torna con il singolo “Sognatori”, in coppia con il cantautore italiano Francesco Curci e si prepara, in autunno, a pubblicare il suo primo progetto da solista.

