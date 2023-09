Questa sera alle ore 21, sul profilo Instagram di Jessica Selassie, sempre attenta ai problemi di salute delle donne, intervisterà la Dr.ssa Melissa Cutini, endocrinologa specializzata in tiroide, PCOS (sindrome dell'ovaio policistico), fertilità e PMA (procreazione medicalmente assistita). L'argomento della serata sarà l'insulino resistenza e la sindrome dell'ovaio policistico in relazione alle nuove linee guida.

La Dr.ssa Melissa Cutini è una professionista esperta nel campo dell'endocrinologia e ha dedicato la sua carriera a studiare e trattare le patologie legate alla tiroide, alla PCOS e alla fertilità.

L'insulino resistenza è una condizione in cui il corpo non risponde correttamente all'insulina prodotta dal pancreas, portando ad alti livelli di zucchero nel sangue. Questa condizione può essere associata alla sindrome dell'ovaio policistico, una patologia endocrina che colpisce le donne in età fertile e può causare sintomi come irregolarità del ciclo mestruale, acne, aumento di peso e difficoltà a concepire.

Le nuove linee guida riguardanti l'insulino resistenza e la sindrome dell'ovaio policistico sono importanti per i medici e per le donne che ne sono affette, in quanto forniscono indicazioni aggiornate sulle migliori pratiche diagnostiche e terapeutiche.

L'intervista sarà un'opportunità per le donne interessate a questi argomenti di approfondire le proprie conoscenze e porre domande direttamente a una specialista nel campo.

Per chi volesse saperne di più sulla Dr.ssa Melissa Cutini e sul suo lavoro, è possibile visitare il suo sito web all'indirizzo https://www.melissacutini.it. Qui si possono trovare ulteriori informazioni sulle sue competenze, le sue pubblicazioni scientifiche e i servizi offerti.

Non perdete l'opportunità di seguire l'intervista di Jessica Selassie alla Dr.ssa Melissa Cutini questa sera alle ore 21 sul suo profilo Instagram. Sarà un'occasione per imparare di più sull'insulino resistenza e sulla sindrome dell'ovaio policistico, e per ricevere consigli preziosi da una delle massime esperte nel campo dell'endocrinologia.