La scultura funeraria romana

I busti funerei e le stele (lapidi) erano una delle forme di scultura più comuni nel mondo romano. Queste sculture rappresentavano il defunto da solo, con il loro partner, i bambini e persino gli schiavi (vedi la lapide del 1° secolo del mercante di grano Ampudius, ora nel British Museum).

Le figure di solito indossavano una toga e le donne tenevano la posa di pudicizia con la mano sul mento nel rimorso. Anche gli altari tombali erano comuni e potevano portare scene di rilievo dalla vita del defunto o scene di scorta e quelli dei più ricchi potevano ritrarre diverse generazioni di membri della famiglia.

Dal 2° secolo la sepoltura (contrariamente alla più tradizionale cremazione) divenne più comune e quindi si sviluppò un mercato per i sarcofagi. Questi erano scolpiti nella pietra e spesso avevano scene della mitologia scolpite in alto rilievo su tutti e quattro i lati e persino sul coperchio.

I sarcofagi "asiatici" erano i più decorati con rilievi tagliati quasi a tutto tondo. Il tipo proconnesio aveva una scultura sopra le fanciulle che reggevano ghirlande e il tipo 'Roma' aveva un lato bianco per mettere i sarcofagi contro un muro.

Entro il 2° secolo dC la scultura poteva anche includere un ritratto dell'occupante, di solito in versione eroica, forse come generale vittorioso o, più tardi, in un pannello dedicato sul lato anteriore.



