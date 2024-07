Flowbox è la nuova App 'plug & play' che Rubrasonic, sound boutique italiana attiva dal 2002, dedica allo steaming musicale personalizzato per negozi e luoghi d'incontro d'gni tipo (hotel, ristoranti, bar, etc). E' una soluzione veloce e decisamente facile da usare per chi ha bisogno di sonorizzare spazi: basta scaricare l'App, sottoscrivere un abbonamento e diffondere il giusto sound negli ambienti.



I music curator che collaborano con Flowbox non hanno la necessità di proporre solo grandi successi in playlist di pochi brani che si ripetono di continuo, come spesso succede a chi cura la programmazione delle radio fm. Flowbox infatti propone prima di tutto ai suoi clienti musica di qualità. Per questo il progetto ha anche un notevole valore culturale.



Flobox nasce infatti dalla lunga esperienza di Rubrasonic. L'agenzia cura infatti l'identità sonora di marchi globali come Kiko Milano (oltre 1000 punti vendita tra Europa, Asia, America Latina, Africa) e sonorizza, tra mille altre, anche realtà esclusive nell'hotellerie come Lefay Resorts (Lago di Garda e Dolomiti), Castelfalfi Luxury Resort (Montaione, Toscana), Adler Spa & Resort (Sicilia, Toscana) e ristoranti d'eccellenza come il gruppo Capomondo (con i brand Capocaccia e Luigia).



Grazie a Flowbox, una 'scatola' da cui la musica fluisce senza mai fermarsi, in ogni spazio, sia esso un negozio o un luogo d'incontro, si vive un'esperienza musicale in sintonia con il brand che tale spazio l'ha creato. Le Playlist proposte sono realizzate dallo staff Rubrasonic con la consueta cura, sono aggiornate automaticamente, possono essere personalizzate dagli utenti e se necessario possono includere messaggi promozionali. Grazie a Flowbox, l'ambiente di shopping (o lo spazio in cui si soggiorna) migliora, il tempo di permanenza aumenta e la musica giusta rafforza l'identità del brand.



In altre parole, Flowbox offre una selezione musicale del meglio di diversi generi musicali, in modo che gli utenti possano scegliere i canali radio in base ai loro gusti musicali, ai valori del brand e pure alle caratteristiche dello spazio in cui viene diffusa la musica.



Flowbox è disponibile in tre modalità diverse: Flowbox One è ideale per un singolo utente. E' destinato al mondo del retail a locali con una zona da sonorizzare.



Flowbox Restaurant mira invece a fornire una soluzione per la distribuzione di musica su più canali e zone destinate al mondo della ristorazione. L'app consente ai ristoratori di creare un'atmosfera musicale personalizzata per il loro locale, scegliendo tra una vasta libreria di brani e generi musicali curata a monte da music designer professionisti.



Infine, Flowbox Hotel è la soluzione ideale per la distribuzione di musica in diverse aree di un hotel di lusso. L'app consente agli albergatori di creare un'atmosfera musicale personalizzata per ogni area dell'hotel, scegliendo tra una vasta libreria di brani, generi musicali e playlist tematiche sviluppate da un team di music curator professionisti che sanno come tenere conto della posizione geografica e dei gusti della clientela.



La storia di Rubrasonic inizia in un basement in provincia di Bergamo, nel 2002. 21 anni dopo l'agenzia sonorizza circa 2.000 spazi (retail, boutique, hotel e resort di lusso, ristoranti, etc) spazi in 26 paesi del mondo. In realtà la ricerca di Matteo Arancio e Roberto Brignoli è iniziata già negli anni '80, quando erano dei teenager con una passione assoluta per la musica. Oggi Rubrasonic si occupa di sound identity, radio in-store e progetti digitali e phygital, con due sedi in Italia e Spagna.



