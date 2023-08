E' in radio il nuovo singolo



La voglia d’estate è già esplosa e si continua a cantare e ballare grazie al nuovo singolo di Lisa Orefice, che vede la partecipazione del cantante siciliano Paolo Pastore, due artisti uniti non solo nella musica ma anche da un modo di esprimere allegria e gioia di vivere! Parliamo di “Pampero” il nuovo tormentone 100% estivo, un singolo dal ritmo e dalle chitarre spagnoleggianti unite da una sonorità elettronica moderna. Gli autori del testo sono Remo Elia (noto già per testi composti per Carmen Consoli, Ivana Spagna, Tiromancino, Sal Da Vinci e molti altri), Damiano Zannetti e Filippo Scandroglio, sotto produzione dell’etichetta “La Mia Song”.

Il brano è accompagnato dal videoclip ufficiale, girato nella location Cumeja Beach Club & Hotel, tra le incantevoli spiagge di Baia Domizia (CE) sotto l’attenta direzione del celebre regista Nilo Sciarrone, e dell’aiuto regista Salvo Polverino. Il videoclip è stato curato in post produzione dall’agenzia Ego Factory e dal Service Audio Luci / Supporto Dj: Tekno Master Group, mentre la fotografia è stata curata dall’autore Remo Elia.

Visibile al link https://www.youtube.com/watch?v=GrDozIaN7Sw ha raggiunto oltre 150.000 visualizzazioni.

D’origine calabrese, Lisa Orefice nasce a Offenbach Am Main, in Germania, dove trascorrerà i primi anni di vita fino all’età di 24 anni, quando per amore si trasferisce in Italia, dove crea la sua famiglia. La passione per la musica mai abbandonata, riprende a Marzo 2019, quando l’artista giunge in finale ad un importante contest canoro. Da quel momento Lisa si riappropria della sua carriera musicale, pubblicando, nel 2022, il suo primo singolo ufficiale, “Non cambiare mai”, seguito, ad inizio 2023, da “Vicinissimo”. Dotata di una vocalità intensa, ricca di sfumature capaci di accarezzare orecchie, cuore ed anima sin dal primo ascolto e di una sensibilità comunicativa degna delle più grandi interpreti della discografia nazionale, Lisa Orefice, con classe, eleganza, stile e carisma attinge alla musica d’autore italiana strizzando al contempo l’occhio alle più moderne tendenze internazionali e confermandosi come una delle artiste più incisive e talentuose della scena nostrana. In questa ultima produzione è accompagnata da Paolo Pastore, cantante siciliano, che grazie alla sua voce calda e melodiosa, si è esibito su palchi importanti, come quello del Premio Mia Martini, del Premio

Nazionale Bruno Lauzi e davanti al numeroso pubblico della finale di "Cento Carnevale d'Europa" , oltre che in diversi programmi televisivi locali. Tra le collaborazioni che instaura, troviamo professionisti del settore musicale come Andrea Poltronieri Sax, Stefania Cento, e gli autori e compositori Remo Elia e Luca Sala con i quali inizia dal 2020 un percorso discografico che ha portato alla realizzazione di 3 brani inediti. Con “Pampero”, insieme a Lisa Orefice firmano una hit che promette di fare scintille.