Per rendere omaggio a tutte le vittime del Coronavirus, domani - martedì 31- tutti i Sindaci d’Italia si fermeranno un minuto: indossando la fascia tricolore, saranno davanti ai propri municìpi in silenzio e con le bandiere esposte a mezz’asta in segno di lutto e di solidarietà con tutte le comunità, che stanno pagando il prezzo più alto.

In questa giornata, il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Riccardo Fraccaro, ha chiesto con una propria circolare di esporre su tutti gli edifici pubblici la bandiera italiana a mezz’asta in segno di lutto. L’iniziativa dei primi cittadini è nata per offrire un tributo ai tanti morti in silenzio e quasi invisibili, che se ne sono andati senza neppure un funerale o senza poter avere vicino i propri cari.

È stato il Presidente dell’A.N.C.I. e Sindaco di Bari, Antonio Decaro, a scrivere a tutti gli amministratori locali italiani affinché si unissero all’iniziativa lanciata dal Presidente della Provincia di Bergamo, uno dei luoghi maggiormente colpiti dall’epidemia Covid-19.

“La sanificazione delle strade cittadine avviene con un nuovo metodo, che prevede l’utilizzo di ozono, prodotto peraltro direttamente sui mezzi comunali”: lo ha precisato l’Assessore Ciccio Italiano rispondendo agli ambientalisti, che in diverse note hanno manifestato perplessità sui prodotti utilizzati. “Solo in casi eccezionali – ha sottolineato il vicesindaco – per la sanificazione viene utilizzato il cloro”.