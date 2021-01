Il meeting della Federal Reserve, che era l'appuntamento chiave della settimana per i mercati finanziari, non ha fornito sorprese riguardo alla politica monetaria.

In ogni caso, l'incontro ha fatto luce su alcuni aspetti relativi alle prospettive economiche. La FED ritiene che la battaglia non solo non sia vinta, e per tale motivo l’economia globale continuerà per un po’ di tempo ad avere ancora problemi.

I tassi d’interesse Usa resteranno pertanto compresi in una forbice fra 0 e 0,25%, con il piano di acquisto titoli da 80 miliardi di dollari al mese che rimarr invariato, così come quello di acquisti di ABS per 40 miliardi di dollari.