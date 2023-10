In poco più di una settimana dall'uscita, "Zeettaa", il primo singolo della TikToker Cara (1.3 milioni di follower) ha superato le 650.000 visualizzazioni su YouTube, mentre su Spotify gli ascolti sono oltre 160.000.



Il motivo di quello che è ormai un vero e proprio successo social e non solo è semplice:

"Zeettaa" (si pronuncia semplicemente zitta), pubblicata da Icy Entertainment, è una canzone ironica e scatenata, con un ritmo sinuoso vicino alle sonorità balcaniche che Cara ama molto. La canzone è anche un riuscito esempio di latin pop, il genere da tempo fa ballare e divertire il mondo.

Il testo di "Zeettaa", proprio come i suoi post su TikTok, parte dalla divertente vita quotidiana di Cara, che a volte litiga e poi fa la pace con il suo fidanzato Anthony. E senz'altro, tra i due, chi parla di più è Cara, una ragazza dalla parlatina semplicemente inarrestabile. E visto che senz'altro diverse volte si sente gridare: "Zeetta"... ha deciso di intitolare così il suo primo singolo.

"Ti prendo, ti mollo, mi piaci, ti odio, ti amo... Pure se non te lo dico, scendi più sotto che c'è qualcosina per te... o' pesce!", canta Cara, che a volte si sente una 'chica mala', ma in fondo come tutte le ragazze sogna di sposarsi e proprio al suo matrimonio con tanto di velo bianco dedica il video della sua "Zeetta". Grazie alla voce di Cara, intensa e molto musicale, tutto suona decisamente bene.

"In Italia ancora su certe tematiche credo siamo rimasti molto indietro, soprattutto gli adulti. I ragazzi vivono la sessualità in modo credo più sereno. Io su TikTok, racconto con leggerezza la mia quotidianità, che spesso è un po' traballante, ma non poi così diversa da quella di chiunque altro. Ho il vizio di pubblicare proprio tutto quel che mi succede e molti si divertono a seguirmi. Tutto qui", racconta l'artista.

" 'Zeettaa' è nata con naturalezza, in breve tempo. Zeettaa è una parola che uso spesso mentre parlo e che piace a tanti, per cui semplicemente ho deciso di metterla dentro una canzone, in modo simpatico", conclude Cara. "Ascolto poca musica italiana e preferisco canzoni balcaniche e di altri paesi, per questo ho voluto arrangiamenti e sonorità originali".



"Siamo molto contenti dei primi risultati di questo primo brano", raccontano Alessio Miglietta e Daniel Giuca di Icy Entertainment, che ha prodotto Zeettaa. Alessio cura produzione, testi e arrangiamenti, Daniel è fonico, autore e si occupa della distribuzione. Insieme curano invece il management. "Cara è venuta nel nostro studio di Asti perché voleva semplicemente produrre questa canzone. Aveva già pronto l'inciso, poi il resto del brano l'abbiamo sviluppato insieme. Abbiamo realizzato anche il video, grazie anche al contributo di ronf animation che si è occupata delle riprese e infine abbiamo curato la distribuzione. Tante belle opportunità sono all'orizzonte, ma è presto per parlarne. Senz'altro sta nascendo qualcosa di bello e divertente".



Al progetto per quel che riguarda il management contribuisce con la sua esperienza e la sua energia anche Gianfranco Bortolotti, storico produttore discografico che ha portato al successo Media Records, Mr Rain, Il Tre, Il Ghost, Mattak e tanti altri artisti.



