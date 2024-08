Il Canada punta su Universal Language per gli Oscar. La commedia surreale di Matthew Rankin, acclamata a Cannes, laddove ha vinto il Premio del Pubblico nella sezione Quinzaine des Réalisateurs, è stata scelta come rappresentante nazionale per la categoria Miglior Film Internazionale agli Academy Awards 2025.

TRAMA: Due donne trovano denaro congelato e cercano di recuperarlo. Una guida turistica accompagna turisti confusi in giro per i siti di Winnipeg. Un uomo lascia il lavoro e va a trovare la madre. Le trame si intrecciano in modo surreale mentre le identità si confondono in una commedia destabilizzante.