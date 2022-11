Nel GP del Brasile, che si disputa sul circuito di Interlagos intitolato a Carlos Pace, le qualifiche si sono tenute questo venerdì. I piazzamenti serviranno a comporre la griglia di partenza della gara sprint che si disputerà sabato e che, a sua volta, definirà l'ordine di partenza per la gara di domenica.

Le condizioni meteo l'hanno fatta da padrone, con la pioggia che ha condizionato soprattutto la Q3. Kevin Magnussen (Haas), con il tempo di 1:11.674, è stato il più veloce, seguito da Max Verstappen (Red Bull) con un ritardo di 2 decimi e da George Russell (Mercedes) con un ritardo di quasi 4 decimi.

Il pilota inglese, successivamente, è finito fuori pista e si è impantanato nella sabbia, con la direzione gara che è stata costretta a esporre la bandiera rossa. Nel frattempo, la pioggia ha iniziato a scendere in maniera più consistente e a quel punto per nessuno sarebbe stato possibile nei pochi minuti a disposizione sperare che la pista si asciugasse per poter abbassare i tempi fatti segnare fino a quel momento.

Pertanto, alla ripresa della gara nessuna vettura è scesa in pista, escludendo la Red Bull di Perez che ha fatto solo un giro di ricognizione.

Queste le prime 10 posizioni sulla griglia

01 Kevin Magnussen (Haas) 1:11.674 6

02 Max Verstappen (Red Bull) +0.203 5

03 George Russell (Mercedes) +0.385

04 Lando Norris (McLaren) +0.589 5

05 Carlos Sainz (Ferrari) +0.683 5

06 Esteban Ocon (Alpine) +0.751 5

07 Fernando Alonlso (Alpine) +0.830 5

08 Lewis Hamilton (Mercedes) +0.937 6

09 Sergio Perez (Red Bull) +3.927 6

10 Charles Leclerc (Ferrari)

Come si può vedere dai tempi, Leclerc non è neppure riuscito a completare un giro. Infatti, unico pilota uscito con le intermedie da bagnato, ha sperato che l'acqua in pista fosse già sufficiente per quel tipo di pneumatico. Invece non era così ed il monegasco è rientrato ai box prima di concludere il primo tentativo sul giro. Mentre cambiava i pneumatici, la direzione gara ha esposto la bandiera rossa per il fuori pista di Russell. Quindi nessuna possibilità per lui di far meglio degli altri piloti visto che poi ha iniziato a piovere e nella gara Sprint che si disputerà sabato dalle 20:30 alle 21:30, Leclerc partirà pertanto dalla quinta fila.

Da ricordare che, molto probabilmente, la pioggia sarà protagonista sia sabato che domenica.





Crediti immagine: twitter.com/HaasF1Team/status/1591166638908669953