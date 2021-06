Venerdì alle 19:30 l'apertura a Spinaceto del Comitato "Lepidini presidente".

"Aprire a Spinaceto alla storica sede del Petroselli, presidio di legalità già negli anni '90, vuol dire scegliere il territorio e contribuire a riavvicinare le istituzioni ai bisogni delle persone che vivono il quotidiano come difficile e il futuro impossibile".

È quanto dichiara Alessandro Lepidini, consigliere Dem e candidato presidente alle primarie del IX Municipio del 20 giugno 2021, in occasione dell'inaugurazione di oggi del Comitato in via Lorizzo 119/A a Spinaceto.

"L’idea di Municipio che proponiamo - continua Lepidini - è quella consegnata al Pilastro europeo dei diritti sociali che sostiene l’inclusione e i diritti delle persone. Stare a Spinaceto, è un impegno a sperimentare l’innovazione sociale e le migliori pratiche per il progresso dei diritti sociali degli esposti al rischio d'esclusione e della marginalità. Le risorse del Recovery plan sono un volano di interventi prima impensabili, da programmare presto e da discutere anche con la Commissione europea nell’ambito dell’OP 5 “Un’Europa più vicina ai cittadini” anche nel Municipio 9. La coalizione di “Insieme per Roma 2021” - conclude - è solida e attrezzata per promuovere la messa a terra di progetti che mirino a colmare i troppi divari che esistono tra centro e periferia".