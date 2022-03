Un brano dalle forti sonorità drill, prodotto da Rambla.

In radio dal 18 marzo.

Il nuovo singolo di Sciabola, “Homie”, è un onesto racconto delle scelte di Marco e di tutti coloro che lo circondano. Un brano dalle forti sonorità drill, prodotto da Rambla, capace di non omologare la produzione attraverso elementi sonori che si innestano perfettamente alle capacità del rapper.





Radiodate: 18 marzo 2022

Etichetta: Orangle srl



BIO

Marco Oldani, in arte Sciabola, è un rapper toscano nato a Pisa il 1° luglio 1998.

Cresce in un piccolo paesino di provincia, Casciavola, dove si appassiona al mondo dell’hip hop grazie alla break dance e al rap. Dopo un periodo passato a fare freestyle con gli amici, Marco decide di approcciarsi al rap pubblicando i primi brani su YouTube, facendosi conoscere come Sciabola.

Dopo la pubblicazione di un primo EP, varie collaborazioni con altri rapper e producer, inizia a delinearsi così il suo stile che punta ad intrattenere l’ascoltatore grazie ad un rap fresco e innovativo, il quale si mescola a produzioni che si sposano perfettamente con il suo carattere irriverente. Nel 2019 pubblica “Coriandoli”, un singolo decisivo per la sua carriera che raggiunge i 160 mila ascolti su Spotify; in seguito la Universal Music Italia distribuisce nello stesso anno “Royal Rumble”. In questi anni Sciabola vanta di aver aperto i live ad alcuni tra i nomi più importanti della scena italiana, come Nitro, Noyz Narcos, Psicologi, Rancore e Nayt.

Il 2020 segna un nuovo inizio per il rapper pisano, nasce infatti il WKND Ent., che vede la pubblicazione di “Quarantena Sad Vibes RMX” ft. Rambla, singolo distribuito da Artist First. Con il WKND Ent. Sciabola, insieme al suo gruppo, inizia a lavorare alla pubblicazione del suo primo album, rilasciando il 19 marzo 2021 “Wakanda”, singolo che ne preannuncia l’uscita.