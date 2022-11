La Juventus vince in trasferta al Bentegodi battendo il Verona per 1-0, ottenendo la quinta vittoria consecutiva senza subire reti e portandosi, momentaneamente, al terzo posto in classifica con 28 punti, a -10 dal Napoli.

Riassunta così, il risultato della partita, a chi non l'avesse vista, potrebbe sembrare scontato, considerando che il Verona è all'ultimo posto in campionato con soli 5 punti all'attivo.

In realtà, il Verona, durante tutti i 90 minuti è la squadra che ha costruito più occasioni e che ha fatto molto di più della Juventus per portarsfiin vantaggio. Il problema degli scaligeri è quello di non avere un finalizzatore su cui poter contare... nella scorsa sessione di mercato il Verona ha lasciato partire, tra gli altri, Zaccagni e Simeone... adesso ne vede le conseguenze.

La Juventus si è aggiudicata la partita con un'azione di rimessa al 60', con una combinazione Milik, Rabiot, finalizzata da Kean che entra in area e supera Montipò. Morbidissima, in questo caso, la difesa del Verona.

L'Hellas reagisce e gli vengono negati due rigori, di cui uno concesso da Di Bello e poi annullato dallo stesso dpo aver rivisto l'azione al monitor in campo. Nel recupero Lasagna si invola verso la porta e viene steso poco prima di arrivare in area da Alex Sandro che viene espulso. Verdi spara alta la successiva punizione dal limite. Negli ultimi secondi di gioco rimasti il Verona, con un uomo in più, tenta il tutto per tutto, ma senza particolare fortuna.

La Juventus gioca peggio di una provinciale e, per ora, riesce a far punti... oggi grazie anche a delle decisioni arbitrali molto discutibili. Buon per Allegri che riesce a far punti.





Crediti immagine: twitter.com/juventusfc/status/1590765715367526400