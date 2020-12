CHIARA TAIGI, APPUNTAMENTO SU RAI UNO!

PROGRAMMA UNOMATTINA In Famiglia

DOMENICA 20 DICEMBRE 2020 ORE 9:15

APPUNTAMENTO da non perdere!

Chiara Taigi in diretta al programma Uno Mattina in Famiglia su RAI 1, condotto dagli intramontabili Tiberio Timperi e Monica Setta.

Chiara Taigi canterà dal vivo, domenica mattina 20 Dicembre 2020, nello storico programma di Rai 1, ideato dal noto e storico Regista ed Autore Michele Guardì, giunto alla 32ª edizione con la grande Regia di Marco Aprea.

L'appuntamento da non perdere con Chiara Taigi sarà intorno alle 9:15, con un suo personale omaggio per le Feste Natalizie, dedicato a tutti Voi!

Sarà una puntata di Uno Mattina in Famiglia piena di curiosità del momento, rubriche ed ospiti.

Tra gli appuntamenti, nella rubrica "Il Fatto del Giorno", si parlerà di "Infermieri Tra Eroismi e Fughe" alle 8:40 circa, con Antonio De Palma, Emanuela Abbate e Adelaide Ghislanzoni come ospiti in studio, ed in seguito la rubrica "Tutti in Classe" con "Voti e Giudizi" alle 10:10 circa con ospiti in studio Stefano Pieri e Barbara Riccardi.

Oltre a questi interessanti temi, sarà l'occasione per vivere in casa gli ultimi preparativi per il Natale e gli immancabili Auguri di Buone Feste, un momento speciale da condividere tutti insieme nella speranza di un Sereno 2021!

Auguri di Buone Feste!!!



