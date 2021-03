Annunciati i vincitori degli Austin Film Critics Association Awards, i premi con cui i critici e i giornalisti di Austin (Texas) eleggono annualmente i migliori film e le migliori interpretazioni dell'anno.

Quest’anno a trionfare è stato il film rivelazione dell'anno, Minari di Lee Isaac Chung che ha conquistato ben 6 riconoscimenti, vincendo non solo nelle categorie dove si era già fatto notare durante tutta la Stagione dei Premi e cioè miglior attrice non protagonista (la favorita You-Jung Youn), miglior script, miglior cast, miglior film in lingua straniera, ma anche in quelle della miglior regia e del miglior film, attestandosi come il principale sfidante di Nomadland per la corsa agli Oscar.