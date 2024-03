📲Siamo anche su WhatsApp https://tinyurl.com/4w2nfpad

Cosa succede oggi a Roma

Nuovo orario della Roma-Lido

A partire da lunedì 18 marzo, la Roma-Lido adotterà un nuovo orario con una maggiore frequenza delle corse, grazie alla revisione dei treni, i giorni feriali vedranno l'aggiunta di un quinto convoglio, riducendo i tempi di attesa e aumentando la frequenza delle partenze a 20 minuti.

🔗https://tinyurl.com/4a692pm9

Interventi di potatura a viale Tiziano

Mercoledì 20 marzo, un intervento di potatura richiederà la temporanea chiusura di Viale Tiziano, provocando modifiche significative alla circolazione dei mezzi pubblici. Le linee 2Bus e 53 subiranno variazioni nei loro percorsi abituali, con la disattivazione di alcune fermate lungo il percorso

🔗 https://tinyurl.com/3wszhec8

Manifestazione a piazza Santi Apostoli

Due eventi sono previsti in Piazza Santi Apostoli domani: una manifestazione organizzata dagli apicoltori dalle 10:00 alle 13:00 e un incontro sull'emergenza carceraria dalle 14:30 alle 17:00. È richiesto il trasferimento di tutti i veicoli presenti entro le 7:00 e il divieto di parcheggio rimarrà in vigore fino alla fine delle manifestazioni.

Deviazione linee bus

Deviazione #Linea912

A causa di lavori di manutenzione stradale, via delle Benedettine a Monte Mario sarà temporaneamente interdetta al traffico da via della Rimescola a via Giovanni Agostino De Cosmi. La linea 912 subirà deviazioni. I bus provenienti dalla stazione di Monte Mario, al raggiungimento di via Cherubini, proseguiranno su via Achille Mauri prima di ritornare al percorso regolare. Durante questo periodo, verranno eliminate due fermate lungo via delle Benedettine e altre due lungo via Gattorino Rosa.

Deviazione #Linea017

A Acilia, si è verificato un cedimento del manto stradale lungo via Giovanni Leonardi. La linea di autobus 017, diretta alla stazione di Acilia della #RomaLido, è stata deviata da via delle Verbene a via Monti San Paolo, proseguendo per via della Canapa, viale dei Romagnoli e poi riprendendo il percorso abituale.

Lavori in cittÃ

Lavori sulla rete tram

🚧 🚋 Lavori in via dei Reti a San Lorenzo per rinnovo sede tranviaria

Previste modifiche a #Linea2, #Linea3 e #Linea19 fino alla seconda metà di aprile 2024

🔗http://tinyurl.com/53wzm2kv

Lavori sulla Cassia Veientana

🚧 Il trasporto pubblico e privato subirà temporanei cambiamenti notturni a causa dei lavori in corso sulla "statale 2 Bis Cassia Veientana"

🔗 http://tinyurl.com/spwcdzbw

Lavori di rinnovo della linea #RomaViterbo

🚧 🚊A partire dalla sera del 5 febbraio, il servizio sulla Roma-Civita Castellana-Viterbo sarà ridotto con ultima partenza alle ore 22:00 nei giorni feriali.Â

Lavori a via Salaria

🚧Via Salaria è chiusa da via Panama al civico 247 e da viale di Villa Grazioli a via Rubicone, in direzione centro, per lavori. Dal 4 marzo, si estende la chiusura fino a via Clitunno, sempre in direzione centro. L'intervento su questo tratto di Salaria è previsto fino al 21 marzo.