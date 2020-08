IL CANTAUTORE PUGLIESE OMAGGIA IL MITO DI DELON SULLE SPLENDIDE COSTE GARGANICHE.

È un’estate tutta social quella del cantautore pugliese Francesco Curci che, in attesa del suo ritorno discografico, si concede una pausa sulle splendide coste garganiche.

Lontano dalle scene da circa un anno (l’ultima sua fatica “Sognatori”, che conta migliaia di visualizzazioni su Youtube, risale infatti a luglio 2019), si è mostrato in splendida forma sui suoi social omaggiando persino il mito di Alain Delon nel memorabile film “La piscina” del 1969, in uno scatto che lo ritrae sdraiato proprio a bordo di una piscina esattamente come compariva il celebre attore francese sulla locandina del film divenuto un cult del cinema internazionale.«È un film che ho sempre amato» scrive l’artista «per l’eleganza delle location, delle atmosfere, oltre che per la bravura dei due attori protagonisti, a mio parere tra i migliori di sempre. Il mio è stato un umile omaggio al film, ma soprattutto alla mia terra, la meravigliosa Puglia, che mai come quest’anno è tra le mete più richieste del turismo italiano ed è una gran fortuna, visto il periodo di fermo che abbiamo vissuto nei mesi scorsi. Una terra piena di sole, di paesaggi mozzafiato, di ottima cucina. Impossibile non amarla!»

Dopo un 2019 pieno di musica ed eventi che lo hanno visto protagonista anche a Foggia di una tappa del suo instore tour di presentazione del cd Il sorriso di una sposa, il cantautore si è concesso una lunga pausa per scrivere sotto una nuova direzione artistica e sta già lavorando in studio, come dimostrano gli scatti pubblicati appena qualche settimana sui suoi profili.

Non ci resta perciò che attendere la fine dell’estate per scoprire da vicino ciò che l’artista sta preparando per il suo pubblico e nel frattempo concludere con un inevitabile: viva la Puglia!





Cantautore e scrittore, Francesco Curci si affaccia al mondo della musica sin da bambino, studia canto e pianoforte e partecipa a numerose kermesse nazionali. Debutta discograficamente nel 2013 con “Capirai”, brano con il quale vince il Premio “Miglior brano radiofonico 2013” al Festival Estivo di Piombino e resta stabile per quattro settimane nella top ten della Absolute Beginners Radio Airplay Chart, la classifica dei brani più trasmessi degli artisti emergenti italiani. Con “Capirai” sarà inoltre ospite musicale della IV edizione del Bovino Independent Short Film Festival. Oltre alla musica, si dedica in quegli anni alla scrittura: pubblica il romanzo “La vita tra le dita” e nel 2014 vince la XVI edizione del Premio Letterario Internazionale città di Arona G.V.O.Z. con il racconto inedito “Volare”. Nel 2018 entra ufficialmente nel roster artistico dell’etichetta genovese Show in Action con cui pubblica i singoli “Non lasciarmi”, che ottiene migliaia di streams su Spotify, “Il sorriso di una sposa”, entrato nella top 100 della Indie Music Like ed uscito in edizione limitata CD presentato nel corso di un fortunato instore tour e “Sognatori”, in coppia con il rapper Effeeme, il cui videoclip supera 50.000 visualizzazioni su YouTube.



