"Londra e la Cina", il nuovo brano di Francesco Giampaoli, è disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali. Il brano esce per Brutture Moderne ed è distribuito da Believe.

Il musicista, compositore e produttore originario di Lido di Dante (Ravenna) negli anni si è sempre mosso in una zona di confine tra jazz, songwriting e musica etnica, ma in questo caso è andato oltre. "Londra e la Cina", infatti, è un brano groovy dall'atmosfera giocosa che parla di universi lontani e amore.

Il pezzo ha assunto una forma definitiva un’estate fa, quando l'artista romagnolo ha incontrato l’inafferrabile performer tedesca Nina M in spiaggia a Lido di Dante ed è riuscito a portarla in studio per dare vita al "dialogo vitale” che attraversa il groove del brano...

"Londra e la Cina" esce in due versioni: quella originale scritta da Francesco Giampaoli e il remix del milanese Marquis (1996), noto per il suo lavoro di produzione e direzione artistica fatto per Il Mago del Gelato. Da anni, in parallelo al suo percorso solista, Giampaoli coltiva e porta avanti una serie di collaborazioni con artisti delle nuove generazioni che, spesso, appartengono a mondi musicali anche molto diversi dal suo.

È il caso di Marquis che racconta il suo lavoro sul brano così: ”La mia versione di ‘Londra e La Cina’ vuole essere una celebrazione della collaborazione ormai assidua tra me e Francesco. Ho voluto creare un vestito afro-disco attorno alla linea di basso attraente e ambigua e a questi vocal-spoken in una commistione psichedelica e trascinante di una danza amorosa quasi tantrica”.

Oltre a Francesco Giampaoli (basso - voce - synth - percussioni), Nina M (voce) e Marquis (remix - tastiere - synth) ha lavorato alla realizzazione di “Londra e la Cina” Marco Zanotti (percussioni).



FRANCESCO GIAMPAOLI (1970) è un musicista, compositore e produttore di Lido di Dante (Ravenna). I suoi strumenti principali sono basso e contrabbasso ma nei dischi suona un po’ di tutto e trova ispirazione in musiche apparentemente lontane tra loro. Nel 2009 fonda l’etichetta discografica Brutture Moderne insieme ad Andrea Scardovi. Ha pubblicato con Koralle l’album “Bassona” (Melting Pot, 2024) e tre album solisti, “A Caso” (2010), “Mi Sposto” (2011) e “Danza Del Ventre” (2013). Con Lanfranco “Moder” Vicari, inoltre, ha realizzato “Il volo - La ballata dei picchettini”, album tratto dall’omonimo spettacolo teatrale.

Fa parte dei gruppi Hugo Race Fatalists, Classica Orchestra Afrobeat, Manuel Pistacchio, Sacri Cuori, GDG Modern Trio e Opez. Con i Sacri Cuori ha registrato nel suo studio ‘Al Mare’ la colonna sonora del film “Zoran, il mio nipote scemo” (2013). In collaborazione con il Teatro Delle Albe ha scritto le musiche per gli spettacoli teatrali “Trebbi” (2014), “Il Volo” (2015), “I Fatti, l’aria infiammabile delle paludi” (2018) e “Mille anni o giù di lì” (2020). Ha composto ed eseguito live, inoltre, le musiche per gli spettacoli “Mantiq At-Tayr Il Verbo degli Uccelli” (2023) e “Panchatantra, o le mirabolanti avventure di Kalila e Dimna” (2024). Ha anche partecipato alla realizzazione della colonna sonora del film "Upwelling - La risalita dalle acque profonde" (2016) come compositore e musicista in scena.

Tra gli artisti con cui ha suonato e registrato ci sono Richard Buckner, Dan Stuart, Robyn Hitchcock, Howe Gelb, Marc Ribot, David Hidalgo, Seun Kuti, Rokia Traorè, Jim keltner, Bob Moses, Sekouba Bambino, Baba Sissoko, JD Foster, Giorgio Conte, Nada Malanima, Marianne Mirage, Marquis, Timber Timbre e Koralle.