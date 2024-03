Nasce il Musicante Award – Premio Pino Daniele, il Live Contest, di musica pop rock, rivolto a giovani artisti, in possesso di conoscenze musicali professionali e di un repertorio di opere originali.

Il termine “Musicante” identifica chi “conosce ed esercita la musica”. L’obiettivo, della manifestazione, è promuovere l’ecosistema di valori, dietro la creazione e la rappresentazione, dal vivo, delle opere musicali, oltre a riunire i giovani che cooperano nella creazione di cultura, attraverso la ricerca musicale, dando vita ad una comunità, esempio di coesione sana e di società. Il Live Contest, ideato da Fondazione Pino Daniele Ets, è un progetto volto al sostegno delle “attività di valorizzazione dei talenti”.

I partecipanti selezionati affronteranno le Live Audition, nelle quali dovranno dimostrare le loro doti musicali nella performance, nella composizione e nell’arrangiamento. I finalisti frequenteranno un Bootcamp di alto perfezionamento, dove saranno preparati, per la fase finale, del contest: uno show commemorativo, per il decennale della scomparsa di Pino Daniele, nel quale condivideranno il palco con grandi protagonisti della musica italiana.

I finalisti riceveranno il Musicante Award, premio che mira a promuovere l’identità culturale e artistica, a riconoscere gli aspetti tecnici e musicali delle performance live, valorizzando quelle sviluppate con coscienza culturale e intelligenza emotiva.

Il vincitore assoluto riceverà il Musicante Award – Premio Pino Daniele, costituito da un premio, in denaro, attività concertistiche e partecipazioni ad altre importanti manifestazioni.

Grazie ai partner dell’industria discografica, tutti i finalisti avranno la possibilità di sottoscrivere contratti discografici ed editoriali.

Dal 19 marzo, saranno aperte le iscrizioni, per partecipare al Live Contest Musicante Award - Premio Pino Daniele, compilando il jotform disponibile sul sito di Fondazione Pino Daniele Ets (www.fondazionepinodaniele.org). Il termine ultimo, per la presentazione delle candidature, è fissato al 31 maggio 2024.

Il contest prevede due categorie:

- Categoria AFAM (Alta Formazione Artistica Musicale) – Appartengono, a questa categoria, i “Singoli Cantautori accompagnati da band” o “Gruppi musicali”, attualmente frequentanti o diplomati nello stesso Conservatorio o Istituzione riconosciuta dal sistema dell’alta formazione artistica AFAM.

- Categoria Academy Connection – Possono iscriversi, in questa categoria, i “Singoli Cantautori” che non sono, mai, stati studenti del sistema AFAM e quelli che hanno frequentato un Conservatorio, senza essersi diplomati. Per questa categoria, ad ogni finalista, sarà assegnata una band di giovani musicisti provenienti dal Conservatorio di Musica G. Verdi di Milano, partner della manifestazione.

Al momento, dell’iscrizione, ogni candidato deve presentare n.1 composizione originale inedita e n.1 elaborazione originale, ovvero l’interpretazione/arrangiamento di un’opera del M° Pino Daniele.

Una commissione, designata dalla Fondazione Pino Daniele Ets, selezionerà i candidati che potranno accedere alla seconda fase, ovvero le Live Audition, al termine delle quali saranno resi noti i semifinalisti che parteciperanno alla serata eliminatoria, dove saranno decretati i finalisti che accederanno alla terza fase.

La prima fase, di Scouting e la seconda di Live Audition, vedono il sostegno di SIAE, Società Italiana degli Autori ed Editori.

Nella terza fase del Musicante Ward - Premio Pino Daniele, i finalisti parteciperanno ad un Bootcamp di alto perfezionamento, che mira a perfezionare le performance live previste per la prova live finale.

L’ultima fase, del contest, si terrà nel 2025, con un grande evento live a Napoli, dedicato a Pino Daniele, nel decennale della sua scomparsa.

In questa prova, i finalisti condivideranno il palco con grandi protagonisti della musica italiana.

L’evento finale sarà prodotto da Friends & Partners SpA.