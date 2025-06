Dopo una stagione ricca di successi ottenuti in TV al timone del programma Stai Con Me Talent e a Radio Italia Anni 60, il presentatore radio televisivo Valerio Nobili (nella foto a cura di Alessio Vissani) si è lanciato in una nuova avventura artistica, ovvero si è dedicato alla musica con un singolo di debutto «MUSICA», prodotto da Nicola Ursino che ha anche scritto e arrangiato il brano.

Il singolo è disponibile su Spotify e su tutte le piattaforme digitali e sarà presentato nelle più grandi manifestazioni d’Italia dove il talentuoso Valerio Nobili presenterà al numeroso pubblico il suo primo singolo dal sapore estivo.



Con la sua eleganza e professionalità, Valerio Nobili è al timone dello show televisico musicale Stai Con Me Talent, in onda su numerose TV in tutta Italia. Inoltre, tutte le puntate sono disponibili anche sul canale YouTube di ProduShow.

Il format, condotto da Nobili, è interamente dedicato alla musica emergente e vanta numerose edizioni ottenendo sempre un grande successo di pubblico e di critica.

Attualmente sono aperte le ISCRIZIONI per partecipare al programma, un’opportunità per tutti gli aspiranti cantanti, attori e ballerini di esibirsi in TV, è possibile inviare una mail all’indirizzo [email protected] o chiamare il numero 350 813 9087.



Tante novità artistiche per il presentatore radio televisivo Valerio Nobili, anche l’approdo al Circo Rolando Orfei che lo vede nelle vesti di presentatore dello show al fianco dello showman KRASSYM.

Infatti per i prossimi mesi lo spettacolo circense vedrà la partecipazione straordinaria del duo KRASSYM-NOBILI in sinergia con la produzione Adami Athos Production e la storica famiglia circense Coda Prin, custode della tradizione Orfei e che arricchisce ancor di più lo show circense già pluripremiato e visto da milioni di persone, che nella sua modernità abbraccia e rispetta la vera e consolida tradizione circense italiana. Uno show unico nel suo genere! che nella sua modernità abbraccia e rispetta la vera e consolida tradizione circense italiana e che vedrà scendere nella grande pista tanti artisti di primo livello provenienti da tutto il mondo.

foto di Alessio Vissani