È il secondo giorno a Giffoni - 21 luglio - per gli oltre 6500 jurors, nella 53esima edizione del Festival dedicata agli Indispensabili, per accompagnarli sulla strada della meraviglia, della curiosità e della grandezza. Iniziano le proiezioni dei film in concorso e non mancheranno gli incontri, le anteprime e gli eventi speciali, i progetti, oltre agli incontri con personaggi del mondo della politica, delle istituzioni, della cultura, del sociale, della scienza, per i ragazzi dell’Impact, oltre alle attività a tema innovazione con il Dream Team, quelle gastronomiche del Giffoni Food Show, le iniziative di Giffoni & Sport e i concerti del Giffoni Music Concept.

Quattro gli eventi speciali, in programma, per la seconda giornata di Festival. Grande festa intorno all’evento dedicato a “Bake Off Italia - Dolci In Forno”, con Warner Bros. Discovery con la conduttrice Benedetta Parodi e il trio di giudici formato da Damiano Carrara, Ernst Knam e Tommaso Foglia, per presentare il celebre cooking show targato BBC, prodotto da Banijay Italia. E, poi, spazio alle emozioni, visioni, sentimento e rivalsa nell’ultima opera di Giuseppe Fiorello, “Stranizza D’Amuri”.

I giffoner incontreranno il regista e i protagonisti del film, Samuele Segreto e Gabriele Pizzurro, per raccontare che amarsi senza paura, non può e non deve essere un sogno. Il 21 luglio, arriva, a Giffoni, anche “Music Distraction”, il game show musicale di DeAKids (canale 601, Sky) che, con tutti i suoi protagonisti, conta oltre 11.8 milioni di follower, dal giovane talentuoso conduttore Gabriele Vagnato ai sei influencer che si sfidano in ogni puntata: Nicholas Goldoni, Nicole Micoli, Ludovica Olgiati, Nicky Passarella, Matteo Valentini e la new entry Kiro Ebra.

Non mancherà anche il Music Distraction Summer Tour, al Festival, la sera del 21 luglio, per un divertente Karaoke Party. Spazio anche all’attualità con la presentazione del docufilm “Formiche” del giornalista Valerio Nicolosi: cento giorni a bordo delle navi umanitarie nel Mediterraneo Centrale che, attraverso nove viaggi tra la Grecia e i Balcani, raccontano la più grande tragedia umana dei nostri tempi.

A tu, per tu con i ragazzi protagonisti della 53esima edizione del Festival, Caterina Guzzanti, a cui toccherà lasciarsi andare alle domande dei giurati e raccontare i suoi ultimi progetti “Cattiva coscienza” e “Noi anni luce”, quest’ultimo, in anteprima, a Giffoni il 23 luglio. Da segnalare anche gli incontri della sezione Impact!, dedicata a 250 giovani dai 18 ai 30 anni, che potranno confrontarsi, liberamente, con personaggi del mondo della politica, delle istituzioni, della cultura, del sociale, della scienza e con Ceo di aziende di rilievo nazionale e internazionale. Il 21 luglio, sono attesi il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro Degli Affari Esteri E Della Cooperazione Internazionale Antonio Tajani e la Ministra dell’Università e Della Ricerca Anna Maria Bernini.

I giffoner incontreranno Francesco De Core, giornalista e direttore del quotidiano Il Mattino, il Direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio e il direttore di Ciak Flavio Natalia. E ancora Antonio Cabrini, campione del mondo con la nazionale italiana nel 1982, allenatore e imprenditore nel mondo del padel; Roberto Fico, già Presidente della Camera dei Deputati; il sociologo Domenico De Masi; Zw Jackson, youtuber e tiktoker sul mondo del calcio, con 1 milione di iscritti sul suo canale YouTube.

Continuano, per gli oltre 6500 giurati, le proiezioni dei 99 film in competizione provenienti da 35 Paesi: a partire dagli ELEMENTS +3 con THE MUCKLES – THE QUEST FOR A NEW HOME by Ali Samadi Ahadi (Germany/Luxembourg, 2023, 81’), fino a A CAT’S LIFE by Guillaume Maidatchevsky (France, 2023, 82’).

Per gli ELEMENTS +6 e DANCING QUEEN by Aurora Gossé (Norway, 2023, 92’), per la categoria ELEMENTS +10. Per la sezione GENERATOR +13, sarà la volta di THE FANTASTIC THREE by Michaël Dichter (France, 2023, 95’), mentre, per GENERATOR +16, LITTLE ONES by Julie Lerat-Gersant (France, 2022, 90’) e, per GENERATOR +18, il turno di ÀMA GLORIA by Marie Amachoukeli (France, 2023, 85’). Infine, sarà proiettato, per la sezione GEX DOC, A GOLDEN LIFE by Boubacar Sangare (Burkina Faso, Benin, France, 2023, 85’).

Grande attesa per il Giffoni Music Concept, appuntamento alle 22, in Piazza Fratelli Lumière, con Alfa, JPata + Off Samuel.