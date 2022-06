In uscita, il 19 giugno in tutti gli store digitali, "THE DEEP" l'album della cantautrice e pianista Arianna Kant.

THE DEEP ci regalerà 12 brani dal sapore internazionale che ci porteranno nel profondo spaccato dell'amore legato alla vita quotidiana, con armonie pianistiche raffinate.

THE DEEP è tutto il profondo di quello che si vive.