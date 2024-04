Il Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati, fondato nel 2003 da don Giuseppe Serrone, commenta la notizia pubblicata da "Il Messaggero" che "Grazie a Papa Francesco si sposa in Chiesa l'ex vescovo innamorato della scrittrice di libri erotici e satanici":

"Se i dati inseriti nella notizia corrispondono al vero la coppia ha ottenuto la sanatio in radice del matrimonio civile, una dispensa particolare che consente il matrimonio religioso dopo aver celebrato l'unione civile (di solito dopo l'unione civile i sacerdoti che si sposano sono dispensati dal matrimonio religioso.

Viene riconosciuto come religioso il matrimonio civile. Gli sposi fanno trascrivere il matrimonio regolarizzato nei registri parrocchiali. Certamente il clamore mediatico della vicenda non aiuta a fare chiarezza.

Il Pontefice approfitta del caso per cercare di mettere in secondo piano le sue chiusure alla riammissione al ministero dei preti sposati che hanno un regolare percorso previsto dal Diritto Canonico di dimissioni dagli incarichi pastorale, dispensa dagli obblighi del celibato e matrimonio religioso".



Di seguito la notizia:

"Tre anni fa aveva fatto l'annuncio choc, aveva detto di essersi innamorato e qualche tempo dopo, il vescovo più giovane della Spagna, accettando formalmente la scomunica della Chiesa, si era sposato civilmente con la donna amata anche perché stavano nascendo due gemelle.Ora che Papa Francesco gli ha concesso la dispensa, l'ex vescovo di Solsona, Xavier Novell, 54 anni, ha potuto unirsi anche in chiesa con la scrittrice di romanzi erotici e satanici, un po' stile Angeli e Demoni ma in versione sexy, Silvia Caballol. Tre anni dopo la soap opera di una storia che per parecchio tempo aveva tenuto incollata la Spagna ai media, sono stata rese pubbliche le fotografie del matrimonio. I novelli sposi le hanno postate sui profili Instagram e mostrano una qualunque coppia felice: lei in bianco, raggiante, lui in giacca e cravatta. Entrambi hanno commentato positivamente la decisione di Francesco di concedere con una certa velocità all'ex monsignor Novell la dispensa necessaria per essere ridotto allo stato laicale e quindi procedere al sacramento del matrimonio. Marito e moglie, sono stati felicemente sorpresi da questa attenzione. «Abbiamo potuto sposarci in chiesa grazie alla misericordia di Papa Francesco». Caballos si è detta ammirata della grande umanità del pontefice. Chissà se prossimamente non gli faranno visita in Vaticano per fargli conoscere le bambine che ormai hanno due anni. «L'oscurità non credo sia ciò che merita il nostro amore».

LA STORIA Dopo la decisione di abbandonare la diocesi per mantenere la numerosa famiglia Xavier Novell aveva messo a frutto la laurea di ingegnere agronomo conseguita prima di entrare in seminario, studiare teologia e iniziare la carriera ecclesiastica. Abc e altre testate spagnole come El Mundo avevano riferito che in quel periodo era stato assunto in una grande azienda internazionale, la Semen Cardona specializzata nell'inseminazione artificiale di suini. In pratica l'azienda produce e distribuisce «un prodotto altamente» garantito consistente in dosi di seme di maiale della migliore genetica, esportato in 20 paesi con 17 centri di inseminazione, laboratori sofisticati in cui si analizza il DNA che poi viene rivenduto sul mercato.



Fonte: Comunicato Stampa Movimento Internazionale Sacerdoti sposati



Crediti immagine: El Mundo