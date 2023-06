Ormai l'estate è iniziata e lo dice chiaramente anche il calendario. Al MOLO Brescia il weekend, con il caldo soprattutto, il fine settimana inizia prima, già il giovedì sera con Frìo. Frio è forse l'appuntamento più hot (gli opposti, si sa, si attraggono) dell'intera stagione della disco gestita da chi ha portato al successo anche River a Soncino (CR) e prima di tutto Circus beatclub da oltre vent'anni. Stile, bella musica, sorrisi. E il gioco del giovedì sera, in questo caso 22/06, è fatto, dalle 22 e 30 alle 2 e 30, così non si fa troppo tardi e il venerdì si può continuare a studiare & lavorare.



Venerdì 23 giugno ecco Random, una Festa a caso. E' uno dei format di maggior successo in Italia da anni ed il motivo è semplice. E' una festa davvero molto divertente. Outfit? A caso! Saranno premiate le ragazze e i ragazzi meglio vestiti... " a caso", con gadget ufficiali: t-shirt, occhiali, lecca lecca e tanto altro... E la musica? Ecco come presentano il sound gli organizzatori: "pescheremo 'A CASO' tra i più grandi successi di tutti i tempi, spaziando 'A CASO' da un genere all'altro! Ascolta la nostra Playlist Ufficiale: bit.ly/Playlistacaso… " riassumendo, ci sarà da saltare



Sabato 24 giugno invece la festa è Fat, una sigla che sta per Fake American Taste… E' una festa scatenata dedicata ai ritmi ed alle atmosfere dei party dei college americani. Da divertirsi, con un certo stile, ce n'è. Eccome. Anche perché sabato 24 Giugno al Brescia in console e sul palco si alternano Dader, About Gala, Toma, Simo Loda e Banza.



//



MOLO Brescia, è la discoteca giardino che fa scatenare la città e non solo, anche per tutta l'estate 2023. Le novità della location sono moltissime, tutte da vivere. Nuovi spazi, nuove tecnologie, nuove collaborazioni e ovviamente sul palco arrivano molti degli artisti più attivi in Italia e non solo, sul palco, al mixer di uno dei locali estivi di riferimento. Ci sarà tempo e modo per raccontare tutto questo e tutte le serate che animeranno il club, nel weekend e durante la settimana, per tutta la nuova stagione. Da tempo MOLO - Brescia è infatti gestito da chi ha portato al successo nel tempo sia Circus beatclub a Brescia (che ha appena compiuto 24 anni di successi), sia River a Soncino (CR), ovvero dal team coordinato da Antonio Gregori. E' un riferimento per chi vuol ballare con stile... e non solo.



L'estate '23 al MOLO - Brescia ha uno slogan che mette da solo prima di tutto allegria: Summer Together. In italiano potremmo tradurlo un'estate da vivere insieme. I due ragazzi sorridenti ritratti sdraiati su un prato pieno di margherite, il simbolo di una nuova stagione che sta iniziando.



MOLO - Brescia, Summer Together

Via Sorbanella n. 3, Brescia

Infoline, WhatsApp: +39 333 210 5400

A4: Brescia Ovest, zona Multisala OZ



https://linktr.ee/molobrescia

https://www.instagram.com/molo_brescia

https://www.facebook.com/molo.brescia/