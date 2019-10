Alessandra Paganelli è un'attrice di notevole bravura e disinvoltura ad affrontare qualsiasi ruolo e set.

Molti la ricordano come la sposa abbandonata sull'altare nel videoclip del noto brano Argentovivo che Daniele Silvestri ha portato al Festival di Sanremo di quest'anno. Il videoclip con la regia di Giorgio Testi ha vinto il Cortinametraggio, il premio miglior videoclip mainstream- I Santi di Diso, più il premio speciale Bagus.

In "Passioni Senza fine 2.0" celeberrimo radiodramma in rete firmato da anni da Giuseppe Cossentino da voce ed anima all' instabile e morbosa Adelaide, sorella di Roberto ( Fabio Mascaro), il fidanzato di Flavio Buonocore ( Giovanni Rosa), la quale si intromette più volte nella loro storia d'amore. Un rapporto morboso quello di Adelaide e Roberto che arriverà ai limiti quasi dell'incesto. Un personaggio forte e ricco di sfumature che Alessandra ha costruito con un approfondito studio ed un lavoro certosino nei minimi dettagli dandogli identità e colore e con grande forza interpretativa.