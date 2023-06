Jorge Martin (Pramac ) ha vinto la gara sprint di MotoGP del Gran Premio di Germania al Sachsenring. Lo spagnolo ha preceduto il campione del mondo Francesco Bagnaia (Ducati) con un distacco di due secondi e quattro decimi, mentre Jack Miller (Red Bull KTM) si è piazzato sul terzo gradino del podio.

Al via, Miller prende subito il comando della gara, ma Bagnaia lo sorpassa alla curva 2. Miller cerca di attaccare alla 8, ma viene superato da Martin poco dopo. All'inizio del secondo giro, sia Bagnaia che Martin vanno lunghi, permettendo a Miller di prendere la testa della gara insieme a Brad Binder, con l'altra Red Bull KTM, e Luca Marini (Mooney VR46).

Al quinto giro Martin cala l'asso con un fantastico doppio sorpasso, facendo segnare poco dopo il giro veloce della gara, aumentando il suo vantaggio oltre il secondo su Bagnaia che nel frattempo ha staccato Miller, seguito da Marini che lotta con Binder e Zarco, con l'altra Pramac.

Binder tenta due volte di sorpassare Marini alla curva 1, ma finisce lungo entrambe le volte. All'inizio dell'ultimo giro, Martin ha un vantaggio di due secondi e quattro decimi su Bagnaia, che a sua volta ha un vantaggio di otto decimi su Miller. E inquest'ordine i tre tagliano il traguartdo.

Per le posizioni di rincalzo, Marini riesce a mantenere la quarta piazza, seguito da Zarco che alla curva 11, nel giro finale, supera Binder in modo deciso, relegandolo al sesto posto. Settima posizione per Bezzecchi (Mooney VR46), davanti a Alex Marquez (Gresini Racing) e Aleix Espargaro (Aprilia). Decima posizione per Enea Bastianini (Ducati), mentre Marc Marquez si classifica solo undicesimo.

Maverick Viñales (Aprilia ) cade è caduto alla curva 1, mentre Jonas Folger (GASGAS Factory Racing Tech3) si è ritirato nelle fasi iniziali della gara.

Dopo la sprint, Bagnaia guida il mondiale con 140 punti, seguito con 119 da Martin che ha soffiato il secondo posto a Bezzecchi che lo segue con 113 punti.

Domenica, il gran premio prenderà il via alle 14:00.