Twenix, la ed-tech linguistica rivolta ad aziende e professionisti, chiude il 2022 con un numero di clienti più che raddoppiato, di professori e lezioni triplicato, incrementando le nuove assunzioni e ottenendo un round di finanziamenti di Serie A, del valore di 3,5 milioni di euro, guidato da Brighteye Ventures.

La piattaforma per migliorare l’inglese, “in 26 minuti di pura conversazione”, fondata in Spagna nel 2017 e presente nel nostro Paese da novembre 2021, ha più che raddoppiato il numero dei propri clienti nell’ultimo anno, aggiungendo SAGE, Sanitas, El Confidencial, Taco Bell ad aziende del calibro di Puma, Just Eat e Decathlon, con cui collabora da tempo.

I dipendenti sono cresciuti di oltre il 50% e i collaboratori hanno raggiunto il numero di 86, con un indice di turnover dello 0,4%, le lezioni effettuate salgono a 200mila (contro le 70mila nel 2021) e i professori coinvolti (che provengono da ogni parte del mondo) a 350 (130 nel 2021), con una valutazione media del loro operato che tocca il punteggio massimo di 5 (pari a 4,9/5). Ottimi numeri confermati anche dal mercato italiano, dove in un anno di vita Twenix ha acquisito cinquanta clienti, tra cui BlueIT, Top Consult, Pedon Group, Moltenifarma e Farmabios.

Tra le principali novità introdotte quest’anno, figurano il lancio del nuovo sito, per potenziare le funzionalità della piattaforma, la possibilità di prenotare le lezioni con solo 15 minuti di anticipo e di svolgerle in videochiamata, la creazione di una library con contenuti specifici per complementare le sessioni di conversazione e l’avvio di una collaborazione con importanti aziende del settore immobiliario e medico per realizzare micro-corsi ad hoc, sulla base delle loro esigenze. Per le risorse umane è stato attuato un piano “benessere e benefit personalizzati”, per la ritenzione dei talenti.

L’azienda ha poi concluso, lo scorso luglio, un round di serie A di 3,5 milioni di euro, guidato da Brighteye Ventures, al quale hanno partecipato anche precedenti Business Angels come JME (che investì anche nel 2020), finalizzato al posizionamento del brand nel mercato spagnolo e al processo di internazionalizzazione in Italia.

“È stato un anno ricco di sfide, in cui abbiamo vissuto a pieno il processo di internazionalizzazione, per rendere l’inglese accessibile in altre parti del mondo, in concreto, in Italia” dichiara il CEO di Twenix, Jorge Moreno “Inoltre, abbiamo avvicinato nuovi alleati strategici, come Brighteye (VC leader nel settore edtech in Europa) che ritengono Twenix azienda leader nella formazione di inglese professionale online e puntano sull’evoluzione del prodotto che ha reso possibile un aumento del fatturato aziendale del 200% rispetto al 2021”.

Con il claim “la vita non è un listen and repeat”, Twenix ha creato un sistema di apprendimento dell'inglese per aziende e privati che collega i professionisti con la lingua, fin dal primo giorno, in modo personalizzato, semplice e divertente. Lezioni one to one dove centinaia di insegnanti, provenienti da ogni parte del mondo, rendono l’utente protagonista della conversazione (che spazia su tutti gli argomenti professionali: presentazioni, negoziazioni, marketing, risorse umane, etc.), concentrandosi sulla correzione dei principali errori.

Alla luce dei risultati del 2022, le prospettive per il 2023 si presentano ampie e ambiziose: “Per il prossimo anno vogliamo triplicare il volume di business e posizionarci come leader dell’inglese online professionale in Spagna e creare una marca solida in Italia” aggiunge Moreno. “Questo implica dover realizzare più di mezzo milione di lezioni all’anno. Nel 2023 punteremo su una crescita controllata, ottimizzando le risorse di cui disponiamo attualmente e continueremo a concentrarci sull’esperienza dell’utente Twenix, affinché parlare in inglese da adesso in poi non sia più un problema per le persone”.



Cos’è Twenix?

Twenix è un Ed-Tech linguistica che aiuta professionisti e aziende a potenziare e migliorare la comunicazione in inglese, grazie a lezioni di 26 minuti di pura conversazione, con professori di tutto il mondo. L'obiettivo è quello di consentire sempre più ai professionisti di sentirsi a loro agio parlando in inglese e che questa lingua non sia più un ostacolo che impedisce loro di crescere professionalmente. Lo scopo è far sì che gli studenti vedano Twenix come una nuova abitudine, qualcosa che formi parte della loro quotidianità, in maniera personalized, simple & fun.