Una iniziativa speciale che coinvolge tutti i dipendenti, che hanno l’opportunità di donare parte del proprio tempo lavorativo ad associazioni e onlus che operano sul territorio nazionale contribuendo a migliorare la vita degli animali, la vita delle persone e l’ambiente. Si tratta dell’Elanco Global Day of Purpose 2024, l’evento annuale che Elanco, multinazionale che opera nel mercato della salute degli animali da allevamento e degli animali domestici (con marchi come Advantix, Seresto e AdTab), dedica in tutto il mondo al volontariato d’impresa. Ciascun dipendente di Elanco partecipa su base volontaria e sceglie tra le strutture e i progetti proposti dall’azienda, a chi prestare il proprio impegno. Le ore di lavoro dedicate al volontariato sono retribuite dall’azienda.

A guidare i progetti di responsabilità d’impresa è l’Elanco Healthy Purpose, l’approccio che racchiude la filosofia di Elanco verso i temi di sostenibilità ed ESG (Environmental, Social, Governance), un quadro di azioni che possano accrescere il benessere delle persone e del pianeta, a partire dagli animali. Valori aziendali che si concretizzano attorno ai fondamenti “Animali più sani”, “Persone più sane” e “Pianeta più sano”, con cui Elanco si impegna a contribuire al raggiungimento di diversi obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.

Nell’ambito del percorso quotidiano di ‘costruzione’ di impresa dall’impronta realmente sostenibile, Elanco ritiene che il supporto concreto alle comunità locali sia un valore fondante, da qui l’appuntamento annuale con l’Elanco Global Day of Purpose, il giorno del volontariato dei dipendenti. Quest’anno l’iniziativa si è tenuta il 3 e il 4 ottobre scorsi in diverse città italiane (da Milano a Roma, da Bologna a Firenze), dove il grande gruppo dei dipendenti Elanco si è raccolto per testimoniare il principio di reciprocità, rispetto, accoglienza. Elanco ha coinvolto una serie di associazioni come Rise Against Hunger Italia Onlus a Bologna, canili e gattili municipali in diverse città, Associazione Ylenia e gli Amici Speciali APS con MASTRI BISCOTTAI a Roma, gli Empori della Solidarietà promossi da Caritas Ambrosiana a Milano e alcune sedi territoriali di Banco Alimentare.

Il personale di Elanco ha preparato kit alimentari (sostenendo così 166 famiglie in difficoltà per 2 settimane e 260 bambini per un anno interno in Zimbabwe, grazie alla giornata di volontariato in Rise Against Hunger), si è dedicato alla cura e alla compagnia di cani e gatti e contribuito al benessere degli animali che si trovano nei rifugi con donazioni di snack, salviette e shampoo (per un valore di oltre 50.000€); ha donato una fornitura di 36mila uova da distribuire tramite pacchi alimentari alle persone in difficoltà e supportato i volontari delle varie associazioni nella loro attività quotidiana.

Parallelamente, l’azienda promuove il principio di vita più sano e di rispetto dell’ambiente con il FantaElanco. Il gioco sociale coinvolge i dipendenti Elanco in corse, camminate con i propri animali domestici e la raccolta di rifiuti urbani durante l’attività sportiva: lo spirito è trasformare i chilometri percorsi e le bottiglie di plastica o i mozziconi di sigaretta strappati al degrado urbano, in donazione economica da parte dell’azienda. Una ‘camminata solidale’ destinata a crescere di anno in anno. Nel 2023, quasi 2.700 dipendenti volontari hanno contribuito per oltre 23.600 ore a cause in tutto il mondo, quasi il doppio rispetto alle 12.800 ore del 2022. Un livello di impegno notevole che rappresenta un valore stimabile in circa 790.000 dollari.

“L’impegno di Elanco è volto a migliorare la vita degli animali, delle persone e del pianeta, non solo attraverso le attività di Ricerca & Sviluppo di nuovi prodotti, ma anche e soprattutto con un concetto di impresa realmente sostenibile, in grado di supportare le collettività in cui opera. Animali, persone e pianeta più sani rappresentano la nostra catena valoriale e sono le aree in cui possiamo agire per contribuire attraverso le nostre strategie a ‘fare la differenza’. Il gradimento e il coinvolgimento dei colleghi è in aumento anno dopo anno, un segnale positivo per tutti noi che facciamo parte di Elanco, e un fattore tangibile e misurabile a sostegno di animali, ambiente e persone”, dichiara Mario Andreoli, General Manager di Elanco Italia.