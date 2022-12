Il primo tempo del quarto di finale tra Argentina e Olanda è stato caratterizzato da un unico lampo di luce, al 34', quando Lionel Messi ha servito in un corridoio che ha visto solo lui l'assist che ha mandato in porta l'ex Udinese Nahuel Molina, permettendogli di realizzare la rete dell'1-0 per l'Albiceleste.

Fino a quel momento, l'Olanda sembrava l'Italia di Valcareggi, una squadra poco propensa ad aggredire, attenta solo a non prendere gol... e ci era riuscita benissimo, con gli argentini che, nonostante avessero dalla loro il pallino del gioco, non avevano fatto granché. Il genio di Messi, mai determinante in un mondiale come lo è in questa edizione, ha sparigliato le carte.

Nel secondo tempo, la reazione degli orange non si vede, mentre l'Argentina, dopo un fallo in area su Acuña, al 73' si porta sul 2-0 con il rigore calciato da Messi.

La partita sembrava conclusa, il risultato acquisito e, per quello che si era visto fino a quel momento, l'Argentina meritava ampiamente il passaggio alle semifinali.

Dieci minuti dopo, però, inizia lo show del centravanti Wout Weghorst, 30enne di 2 metri di proprietà del Burnley in questa stagione in forza ai turchi del Besiktas, entrato a gara in corso. Prima accorcia le distanze all'83 su colpo di testa. Poi trova il pareggio all'11' minuto di recupero (dopo il 90'), grazie ad uno schema su punizione dal limite, assegnata dall'arbitro per un maldestro intervento di Pezzella.

Impossibile descrivere il delirio dei tifosi olandesi. Si va così ai supplementari, con l'Argentina che continua a fare la partita e l'Olanda che cerca di colpire di rimessa. L'Argentina ha diverse occasioni per riportarsi in vantaggio, ma il portiere Andries Noppert e il palo colpito allo scadere non cambiano però il risultato di parità e si va ai rigori.

Il portiere dell'Argentina, Emiliano Martinez, comincia benissimo e para i primi due tiri degli olandesi, indirizzando così l'esito della sfida agli argentini che acquisiscono il passaggio del turno con la realizzazione del quinto e ultimo rigore da parte di Lautaro Martinez, alla sua prima rete in questa Coppa del Mondo.

Dopo aver eliminato Australia e Olanda, l'Argentina in semifinale affronterà la Croazia nel match che si disputerà alle ore 20 del 13 dicembre. Il giorno successivo si disputerà l'altra finale tra le vincenti di Marocco -Portogallo e Inghilterra - Francia, in programma questo sabato.





Crediti immagine: twitter.com/ESPNFC/status/1601339487488966661