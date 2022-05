Un desiderio di riscatto sociale realizzato grazie alla musica live.

La musica è l’ancora di salvezza di Potara Baby che cerca di liberarsi dall’ombra di un’infanzia burrascosa. In questo nuovo brano sottolinea l’importanza che gli eventi live stanno avendo nel suo percorso di rinascita: oltre alla musica, gli amici e l’amore hanno permesso all’artista di avere il riscatto sociale che tanto agognava e di iniziare una nuova vita finalmente.

Radiodate: 29 aprile 2022

Etichetta: Orangle srl - https://www.oranglerecords.com





CONTATTI SOCIAL

Instagram: https://www.instagram.com/potarababy/

Spotify: https://open.spotify.com/artist/1enthjXaiVji6GOuYJ2Upo

BIO

Elia Iaquinta, in arte Potara Baby, classe '01, si è sempre trovato a suo agio nella cultura rap/hip-hop e ha deciso di emergere sulla scena trap bolognese. Nel 2020 incontra Edoardo, suo amico inserito nell'ambito da diverso tempo ed il professor C-leg che, oltre ad essere un batterista, è anche deejay e produttore. Il trio trova un punto in comune: l'impegno ed il desiderio per la costante ricerca di freschezza ed innovazione nei suoni, che vengono analizzati non solo come "sonorità", ma anche come veri e propri veicoli di emozioni. La fusione dei retaggi acustici ma al contempo elettronici del produttore, assieme a quelli urban dell'artista, danno il via ad una fruttifera collaborazione tra i due, che dura tuttora.

Il progetto di partenza è stata la traccia Bye Bye, dove la sfida è stata quella di riuscire a creare sonorità incisive in un genere "standardizzato" come quello del Reggaeton. Da questo brano in avanti, ogni singola canzone prodotta è andata a migliorare aspetti specifici delle sonorità, spaziando in più generi grazie alla polivalenza dell'artista. I singoli usciti sulle varie piattaforme di streaming hanno permesso ad Elia di guadagnarsi la sua fetta nella scena delle Due Torri, portandolo a lavorare con l'etichetta discografica 404 Music Group. Si è esibito live davanti a centinaia di persone, nella serie di eventi riuniti sotto il nome "Bolo by night" e dell'host Inoki, riscuotendo grandi consensi. Ha calcato palchi come quello di Castel Maggiore, di Pontelungo o l'Estragon e nel 2021 è stato tra gli artisti che hanno aperto il live di Paki. Ha inoltre collaborato con il producer Nablito e diversi artisti del roster 404 che gli hanno permesso di aprirsi verso nuovi orizzonti e possibilità.