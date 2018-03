Formula E, GP del Messico: Trionfo di Abt!

28/10/2017 21:56 - Sono da poco finite le qualifiche del Gran Premio del Messico e ad aggiudicarsi la pole position è stato un fantastico Sebastian Vettel. È la cinquantesima pole della carriera per il pilota tedesco.… (giuliac)

18/02/2018 02:56 - ROMA - Una forte scossa di terremoto di magnitudo 7.2 è stata registrata alle 17:39 di ieri ora locale (00:39 odierne in Italia) nel sudovest del Messico. Secondo i rilevamenti dell'agenzia… (AbruzzoWeb Notizie)

Menchaca sul podio ad Austin. Syncro festeggia il successo del pilota Fortec

20/09/2017 18:31 - La monoposto Fortec di Menchaca, con il logo Syncro SystemAncora successi per il team Fortec, in trasferta nelle Americhe per le ultime tappe del campionato Formula V8 3.5. Dopo le buone performance… (syncrofurgoni)