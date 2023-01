UNA CERIMONIA SOBRIA MA CARICA DI SIGNIFICATO ED EMOZIONE CON LA GIUNTA COMUNALE AL COMPLETO ED UNA RAPPRESENTANZA DI ALUNNI QUALIFICATA DELL’IC S.G. BOSCO.

Fare Memoria del passato è presupposto essenziale per la crescita culturale e democratica di un paese. I valori di una società certamente in evoluzione ma ancorata ai sani principi di una convivenza sociale si fondano sulla conservazione e la tutela del patrimonio umano e culturale di un popolo. Il sindaco di Campobello di Licata ha accolto gli alunni con queste parole e con la costituzione italiana in mano. “Il dovere di fare memoria deve essere un tutt’uno con il rispetto dei principi contenuti nella nostra carta costituzionale”. Antonio Pitruzzella evidenzia l’importanza della solidarietà e del rispetto generale dell’uomo.

Presente tutta la giunta al completo. Calogero Calà, Paola Bove, Rosario Di Proietto e Calogero Patti hanno seguito con attenzione tutti gli interventi dei bravissimi alunni dell’Istituto Comprensivo “S.G. Bosco” guidato dalla Dirigente Alessia Guccione. L’assessore alla Cultura, Calogero Patti ha letto e commentato i primi tre articoli della Costituzione Italiana in una condivisione coinvolgente e molto efficace.

A sottolineare la grande sensibilità di tutta la città nei confronti della Memoria erano presenti anche i vertici dell’apparato burocratico del Comune: il dott. Salvatore Grasso, il dott. Giovanni Puleri, il dott. Fortunato Pitrola e il vice comandante della polizia Municipale Angelo La Mattina.

Gli artefici della giornata sono stati però i ragazzi dell’Istituto Comprensivo accompagnati dagli insegnanti Angela Tricoli, Gianpaolo Scibetta, Angelita Tornambè e Salvatore Tortorici, per la scuola Primaria e i professori Cettina Greco e Calogero La Vecchia per la scuola Media. Tutti gli alunni presenti hanno partecipato leggendo e commentando prose e poesie legate alla triste pagina della deportazione e della segregazione razziale.

Bravissimi gli alunni della scuola primaria: Flavio Gammino, Noemi Paternò, Isabel Muratore, Flavia Turco, Matilde Bongiorno, Martina Montaperto, Siria Buondonno, Ambra Montaperto, Viola D’Asaro e Enrico Gravotta. Non meno bravi i ragazzi della scuola media: Osvaldo Puntarello, Semira Mandarino, Alberto La Mendola, Antonio Tornambè, Alessandra Loggia, Giacomo Pirrera, Kimberly Farruggio, Emanuele Magrì, Andrea Calabrese e Vincenzo Gammino.