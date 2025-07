40 Acres, debutto alla regia cinematografica di R.T. Thorne, è un thriller post-apocalittico che va oltre il genere. Ambientato in un futuro segnato da una pandemia fungina e dal collasso degli ecosistemi, racconta la lotta di una famiglia afroamericana per difendere la propria terra, ereditata da generazioni di discendenti di ex schiavi e nativi.

Il titolo richiama la storica promessa mai mantenuta di “40 acri e un mulo” ai liberati dopo la Guerra Civile: un’eredità negata che diventa il cuore simbolico del racconto. Presentato in anteprima al Toronto International Film Festival dello scorso anno, il film ha raccolto entusiasmo dalla critica — elogiando soprattutto la regia visiva di Thorne e l’intensa interpretazione di Danielle Deadwyler— ma ha diviso il pubblico, in parte spiazzato dai ritmi lenti e dai sottotesti politici.

Più che una storia di sopravvivenza, 40 Acres è un’opera che riflette su identità, memoria e appartenenza. Un film necessario, in attesa di uscita italiana.