Incredibile all'U-Power Stadium, dove il Monza, sulla cui panchina ha fatto il proprio esordio nella massima serie il neo allenatore Palladino, ottiene la prima vittoria in Serie A battendo la Juventus per 1-0.

Nel primo tempo l'unico episodio degno di nota è l'espulsione di Di Maia al 40', quando Di Maria, cacciato dal campo da Maresca per un fallo di reazione su Izzo.

Con un uomo in più, nella ripresa il Monza inizia fare la partita e si rende pericoloso con due deviazioni sottoporta di Dani Mota e Gytkjaer, terminate fuori dallo specchio.

La Juventus ci prova con Miretti, ma è ancora la squadra di casa a rendersi pericolosa con Carlos Augusto, Al 74', però, i bianconeri si devono arrendere. Ciurria dalla destra sforna un cross sul primo palo che Gytkjaer, infilandosi tra Gatti e Bremer, deposita in rete senza che Perin possa intervenire.

La reazione bianconera è affidata solo ad un colpo di testa di Kean a 10' dal termine, ma la sua conclusione è troppo centrale per impensierire Di Gregorio.

Così Landucci, che oggi sostituiva lo squalificato Allegri, ha commentato il risultato:

«Bisogna fare meglio, il Monza ha esercitato un predominio territoriale; l’espulsione ha condizionato la partita, Angel ha reagito a una provocazione. Nella ripresa abbiamo avuto qualche palla per fare gol, ma questo è un momento in cui bisogna parlare poco. Abbiamo forse pagato la botta di mercoledì ma le scuse non servono, bisogna stare zitti e pedalare.Per venir fuori da questa situazione dobbiamo continuare a lavorare e capire come fare meglio tutti quanti. Il gruppo non ha problemi, chiaramente si sentono le assenze, ma non servono scusanti.Si deve rialzare la testa e fare fatti, senza arrendersi, preparandosi benissimo per le prossime; adesso sembra tutto nero e bisogna superare questo momento, quando perdi è normale, così come è normale che i tifosi contestino. Dobbiamo fare sicuramente meglio, perché si vince e si perde tutti insieme, e insieme dobbiamo venirne fuori».

In classifica, grazie alla vittoria odierna, il Monza si porta al terz'ultimo posto a 4 punti, mentre la Juventus rimane ferma a 10, a 7 punti dalla testa della classifica.



Nelle altre sfide delle 15, la Lazio ha battuto in trasferta la Cremonese per 4-0, mentre la Fiorentina, al Franchi, è tornata alla vittoria battendo 2-0 il Verona.







Crediti immagine: twitter.com/ACMonza/status/1571498061423169537