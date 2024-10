Siamo qui in compagnia di Angelica Montali, nota showgirl, modella ed influencer. Durante questa Mostra del Cinema di Venezia ha sfilato sul Red Carpet, illuminandoci con un abito eccentrico e davvero meraviglioso. Angelica, raccontaci un po’ come sta vivendo la sua partecipazione qui e quali sono tutti i suoi sogni.



"Benvenuta! Potresti descrivere brevemente la mission e il fattore distintivo della tua impresa rispetto agli altri nel settore?"

Grazie mille! Si sono modella e influencer, ho partecipato a diverse trasmissioni televisive come ad esempio “Uomini e Donne”, “Temptation Island” e due edizioni di “Ciao Darwin!”. Ci tengo tantissimo a sottolineare che a differenza di tanti personaggi del mondo dello spettacolo che ripongono tutti i loro sogni solo nel mondo televisivo, io sta già prendendo la mia seconda laurea.

"Quali progetti o sogni futuri stai esplorando? Ci sono novità emozionanti che vorresti anticipare?"

Mi piacere sicuramente tantissimo continuare a lavorare nel mondo della televisione e dello spettacolo, mantenendo sempre il mio percorso di studi.Infatti, spero di conseguire la Laurea in Odontoiatria, che risulterebbe la mia seconda laurea, e ovviamente punto a raggiungere l’obiettivo con il massimo dei voti.

"Partecipare a questo evento esclusivo è una scelta significativa. Quali sono le tue motivazioni e aspettative?"

Partecipare ad un evento così prestigioso come lo è il Festival del Cinema qui a Venezia e avere l’onore di poter sfilare sulRed Carpet credo sia una delle cose più emozionanti che si possano fare, un mix di adrenalina ed eccitazione. Sicuramente un’esperienza unica.

"In occasione della Mostra del Cinema di Venezia, ci interesserebbe conoscere il tuo legame personale con il cinema. Quali film, registi o attori ti hanno influenzato maggiormente?"

Ad oggi provo un grande senso di stima per Margot Robbie, che oltre ad essere una bravissima attrice secondo me ha avuto il coraggio e la bravura ad “improvvisarsi” produttrice, (facendosi strada in un mondo che è prettamente maschile) ottenendo splendidi risultati!