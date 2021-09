Inizierà a partire da lunedì 20 settembre la somministrazione della terza dose di vaccino anti-Covid: primi dstinatari i soggetti immunocompromessi.

È stato deciso quest'oggi nel corso di una riunione tra il ministro della Salute Roberto Speranza e il Commissario per l'Emergenza Francesco Figliuolo.

Adesso, ministero e regioni dovranno definire, in base alle patologie da cui sono afflitti, coloro che potranno identificarsi come a rischio per poter accedere quanto prima alla terza dose per la quale saranno disponibili solo dosi di vaccino a mRna, Pfizer e Moderna.