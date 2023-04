Il giovane artista si esibirà in piazza Castello sabato 29 aprile.



Sabato 29 aprile avrà inizio il Conversano Music Festival che promette grandi numeri per la sua terza edizione. E le attività ricettive del territorio rispondono registrando il “tutto esaurito” dal 29 aprile al 1° maggio. Il giovane artista Be Klaire si esibirà proprio sabato 29 aprile nella splendida cornice di Piazza Castello a Conversano proponendo la sua musica. Molte le pubblicazioni discografiche e le vittorie in vari contest nazionali per Be Klaire che continua il suo percorso tra elogi e plausi di pubblico e critica. Un altro importante tassello la sua partecipazione al Conversano Music Festival 2023 a conferma che talento, passione e dedizione ripagano sempre.

Un programma ricchissimo in appena tre giorni di evento, artisti nazionali che chiuderanno ogni giornata con un concerto gratuito (Clementino, Roberto Ferrari da Radio Deejay e Apres La Classe), e partnership d’eccellenza come quella con Luca Pitteri, vocal coach noto al pubblico televisivo per essere stato uno dei primi e fra più amati maestri della scuola televisiva di Amici. Sarà proprio Pitteri a presiedere la Giuria Tecnica che valuterà i cantanti e le band partecipanti al Contest del CMF.

Il programma è arricchito infatti da un Contest musicale di cui la partecipazione di 27 artisti emergenti. Ad esibirsi insieme a Be Klaire nella stessa Piazza Castello dalle 16:30: Alessia Bruno, Antonio D’Aprile, Asia, Big Schizzo, CTRL+Z, Danilo Sapienza, Elbonello, Exuvia, Freeda Hanami, Gabriele Zagaria, Hora Prima, Lizzie, Mark the Red, Metaverso, Nathalie, Not Too-Shabby, Paolo Moretti, Radojsh Blues, Robert Papa, Rosangela Giannuzzi, Ansia+Tolié, Vins e Vrf Project.

Queste quindi le date da mettere subito in agenda: 29/30 aprile e 1° maggio in piazza Castello (dalle ore 16.30 le esibizioni del Contest e dalle ore 21.30 i grandi eventi). Tre giorni per far ballare e cantare migliaia di persone in piazza Castello, nel cuore di Conversano, la suggestiva Città dei Conti.

