Tutti noi, ormai, abbiamo una connessione internet in casa. Alcuni utilizzano un servizio che offre velocità elevate sia in download che in upload, mentre altri utilizzano connessioni "standard" con velocità decisamente più ridotte, ma in entrambi i casi un modem di alta qualità o anche un router di ottimo livello potrebbero migliorare l'esperienza e la connettività generale. Tra i router più interessanti e che si caratterizzano per un ottimo rapporto qualità prezzo c'è sicuramente l'HONOR Router 3.

Il suo punto di forza è sicuramente il Wi-Fi 6 Plus, cioè, un "classico" Wi-Fi 6 che è stato reso migliore dalla tecnologia proprietaria di HUAWEI e HONOR.

Caratteristiche dell'HONOR Router 3: