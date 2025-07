«"A Gaza la gente non è né viva né morta, sono cadaveri che camminano": così mi ha detto stamattina un collega da Gaza.Nel frattempo, secondo gli ultimi dati dell'UNRWA: un bambino su cinque è malnutrito nella città di Gaza, e i casi aumentano ogni giorno.Quando la malnutrizione infantile esplode, saltano i meccanismi di sopravvivenza, l'accesso al cibo e alle cure svanisce, e la carestia comincia a diffondersi in silenzio.La maggior parte dei bambini che i nostri team stanno visitando è scheletrica, debole e ad alto rischio di morte se non riceveranno urgentemente il trattamento necessario.Più di 100 persone, la stragrande maggioranza bambini, sarebbero già morte di fame.Questa crisi, che si aggrava di giorno in giorno, colpisce tutti, compresi coloro che stanno cercando di salvare vite in questa enclave devastata dalla guerra.Gli operatori sanitari in prima linea dell'UNRWA sopravvivono con un solo pasto al giorno, spesso solo lenticchie, quando va bene. Sempre più spesso svengono per la fame durante il lavoro. Quando chi assiste non ha da mangiare, l'intero sistema umanitario crolla.I genitori sono troppo affamati per occuparsi dei propri figli. Chi riesce a raggiungere le cliniche dell'UNRWA non ha la forza, il cibo o i mezzi per seguire le cure.Le famiglie non stanno più resistendo, si stanno spezzando. Non riescono più a sopravvivere. La loro esistenza stessa è minacciata.Permettete ai partner umanitari di portare aiuti senza restrizioni e senza interruzioni a Gaza.Noi, all'UNRWA, abbiamo l'equivalente di 6.000 camion carichi di cibo e forniture mediche pronti in Giordania ed Egitto».

Questo è quanto ha pubblicato oggi sul suo account ufficiale X Philippe Lazzarini, Commissario generale dell'UNRWA sulla malnutrizione infantile nella Striscia di Gaza.

Ai cretini - complici delinquenti - che plaudono al genocidio dello Stato canaglia di Israele, va fatto sapere che la malnutrizione infantile ha effetti devastanti:

Ritardo nello sviluppo cerebrale: il cervello di un bambino malnutrito può risultare fino al 20% più piccolo rispetto a quello di un bambino ben nutrito. Questo influisce sull’apprendimento, sul linguaggio e sulle capacità motorie.

Debolezza del sistema immunitario : i bambini malnutriti sono più vulnerabili a infezioni comuni che, in condizioni normali, sarebbero gestibili. Malattie come la diarrea o la polmonite possono rivelarsi fatali.

: i bambini malnutriti sono più vulnerabili a infezioni comuni che, in condizioni normali, sarebbero gestibili. Malattie come la o la possono rivelarsi fatali. Rischio di morte: secondo l’UNICEF, la malnutrizione è un fattore che contribuisce a quasi metà delle morti infantili sotto i cinque anni.

Buthaina Ashour, una madre palestinese di Gaza, è tra le innumerevoli donne che hanno sfidato la violenza mortale per cercare di procurarsi cibo nei centri di distribuzione degli aiuti del GHF nell'enclave."Siamo venuti qui per niente... siamo venuti per morire. Stiamo soffrendo. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci aiuti. Non possiamo continuare così", ha detto Ashour ad Al Jazeera dopo che i soldati israeliani hanno aperto il fuoco e lanciato gas lacrimogeni sulla folla.I bambini piangono giorno e notte, desiderano solo un pezzo di pane, e non riusciamo a trovare nemmeno quello. Sono venuto qui e ho detto ai miei figli: 'Vado a trovarvi qualcosa per non morire di fame'. Pensate che quello che ci sta succedendo sia normale? Siamo esausti.Ashour ha affermato che innumerevoli madri palestinesi come lei sono state costrette a cercare cibo nei siti del GHF per i loro figli, che ora, a suo dire, "non riescono nemmeno a dormire a causa della fame"."Stiamo morendo semplicemente perché vogliamo cibo per tenere in vita i nostri figli. Quello che ci sta succedendo è ingiusto", ha aggiunto.

Almeno 51 palestinesi, tra cui 12 che cercavano di ottenere degli aiuti alimentari, sono stati uccisi negli attacchi israeliani a Gaza dall'alba di oggi, secondo quanto riferito da fonti ospedaliere ad Al Jazeera.