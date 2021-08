Giovedì 9 settembre la scatenata crew di Circo Nero Italia torna a Firenze per mettere in scena uno dei suoi format, Circo Nero Classic al Roven di Viale Europa. In un locale conosciuto per carni pregiate e cucina gourmet ci sarà da emozionarsi anche con gli occhi, godendosi uno spettacolo unico, fatto di performer, artisti, ballerini, acrobati... e chi più ne ha più ne metta. Perché, come raccontano gli artisti, "E' arrivato il momento: le ballerine tornino a volare, i clown a inciampare, e le persone a sognare... Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentleman, Signore & Signori, che lo spettacolo abbia inizio!". In console per un evento da ricordare, ecco il sound di Andrea Secci, Biba Deejay e Luca Giorgi. L'appuntamento del 9 settembre con il Circo Nero Classic by Circo Nero Italia al Roven di Firenze è in collaborazione con Radio Nostalgia, che trasmetterà il sound dell'evento in diretta.

E prima, domenica 5 settembre, il party / format è invece Woodoo, un evento dedicato alla spiritualità più selvaggia… e la location è decisamente lontana da Firenze, è il Lido Nereidi di Pozzuoli (Napol). In questo caso l'evento è in collaborazione con Etnica.

Circo Nero Italia, come dice il suo creatore ed art director Duccio Cantini, è e sarà sempre "uno spettacolo che non si limita al semplice intrattenimento con qualche bella performance d'impatto a fare da cornice. E' e sarà sempre uno show evolutivo, ricco di emozioni e ispirato ai grandi spettacoli internazionali. Vorrei che chi partecipa ai nostri eventi tornasse a casa con l'idea di aver vissuto un'esperienza unica, da conservare nel cuore. Cercherò, per quanto mi sarà possibile, di alzare l'asticella della bellezza e del coinvolgimento emotivo per portare il pubblico, per una notte, in altri mondi, siano essi interiori, inferiori o superiori."

Circo Nero Italia

392 069 5432

www.circoneroitalia.it

https://www.instagram.com/circoneroitalia/

5/9 Woodoo by Circo Nero Italia @ Etnica c/o Lido Nereidi Pozzuoli (Napoli)

https://www.facebook.com/LidoNereidiPozzuoli/



9/9 Circo Nero Classic by Circo Nero Italia @ Roven - Firenze

https://rovenrestaurant.it Viale Europa, 223 – Firenze info 0550540972



---