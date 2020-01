Accadranno molte cose a Uomini e donne nella puntata del 9 gennaio, dove andrà in onda il trono Over di Dame e Cavalieri.

In primis ci sarà la continuazione della conversazione molto animata fra Aurora e Gemma Galgani. Ma non solo... nella conversazione si inserirà anche Jan Pierre. Insomma la conversazione non sarà easy, diciamo così...

Poi ritornerà anche una gradita coppia... quella formata da Enzo Capo e Pamela Barretta che ormai sono usciti dal programma da diversi mesi.

A quanto pare le cose fra di loro vanno anche molto bene... a tal punto che lui vorrebbe dalla sua "dama" anche dei figli. Insomma proprio una bella coppia verrebbe da dire.