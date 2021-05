Spensieratezza, cura del prodotto e musica che possa piacere anche all'estero: questa la formula di un lavoro, quello di Jaywork Music Group, destinato a farsi strada nel tempo. Tutto questo si concretizza anche grazie ad una community di artisti e dj che mettono la loro creatività anche al servizio di un progetto da portare avanti insieme e non come solisti...

Dopo aver lasciato tanti spunti e link utili, in un recente articolo dedicato ad altre idee per dj Luca Peruzzi scrive: "Ricordatevi che l'unico modo per non ottenere nulla è quello di non fare niente", una frase che è difficilmente discutibile. Lo staff poche ore fa ha pubblicato un interessanti articolo dedicato a Grover, una piattaforma francese che nasce per mettere in contatto diretto Artisti che vogliono far conoscere la propria musica con Media di Comunicazione, Stazioni Radio, etc.

Molto utile anche il recente articolo dedicato a come usare nel modo corretto i Sample Pack.

https://www.jaywork.com/blog/sample-pack-come-utilizzarli-in-modo-corretto/

Tra le più recenti delle diverse label di Universal Music Group ecco Luca Peruzzi & Matteo Sala – Save a Prayer, Arrested Gentlemen Feat. Iva Rii – We Have to Try, LOOZ – Make You Mine, Fe.Arts & Gabriele Silvestri – Wait 4 U... e tanti altri brani, tutti elencati su Jaywork.com