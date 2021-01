La dott.ssa Rossana Prest si propone ai lettori del magazine "L'Astrolabio Online" con una sua personalissima recensione del libro "La tartaruga di giada" di Aurelio Armio (edito da Swanbook).

Rossana, ci racconta il libro concentrando le sua considerazioni sull'originalità usata dall'autore nel collocare gli eventi narrati in località che ha visitato, dove ha soggiornato e in ristoranti dove realmente a cenato o pranzato. La vicenda inizia con una morte sospetta di un noto avvocato di Ancona, rinvenuto cadavere in un prestigioso hotel della Riviera del Conero, un hotel che prende il nome proprio dal magnifico promontorio che si affaccia sull'Adriatico: l'Hotel Monteconero.

Da qui prende il via una intricata vicenda che vede protagoniste due donne, amiche d'infanzia e espertissime invegstatrici, che insieme alla loro squadra di poliziotte (tutte donne) iniziano la loro spietata caccia ad un killer seriale. Le indagini porteranno le nostre eroine in giro per l'Italia: dall'Argentario a Bolzano, da Ravenna alla Riviera degli Etruschi per poi finire a Pantelleria, dove tutto parrebbe finalmente risolversi con la cattura dei cattivi .... ma ... ma poi bisogna anche leggere il libro.