Quello che è successo nella prima delle sue semifinali di Europa League tra Siviglia e Manchester United si può riassumere così: gli inglesi hanno fatto gioco e creato occasioni, gli spagnoli, invece, si sono limitati a far gol.

E da quando esiste il gioco del calcio, questa è l'unica strategia che consente ad una squadra di vincere. Ed è vincendo 2-1 che il Siviglia ieri sera si è aggiudicato il primo posto nella finale di Europa League che si disputerà venerdì prossimo, 21 agosto.

I Red Devils sono andati in vantaggio su rigore, assegnato dopo un fallo plateale di Diego Carlos su Marcus Rashford e trasformato da Bruno Fernandes. Il pareggio del Siviglia arriva sempre nel primo tempo con Suso che di prepotenza insacca sul secondo palo un bellissimo cross di Sergio Reguilón.

Nel secondo tempo, il dominio del Manchester United è straripante ed il Siviglia è mantenuto in gara solo dalle prodezze del portiere Yassine Bounou che compie almeno tre interventi miracolosi, impedendo ai Red Devils di passare in vantaggio.

A dodici minuti dal termine, Jesús Navas si inventa un cross dalla destra che trova smarcato Luuk de Jong che da pochi passi supera De Gea senza difficoltà, grazie anche all'insensata assenza di marcatura da parte del difensore centrale Lindelöf, che ha guardato la palla dimenticandosi dell'avversario e che per questo si è preso il rimprovero di Bruno Fernandes (foto in alto).

Inutili, in seguito, gli assalti dello United.



Riguardo all'altra semifinale che si disputa questo lunedì, che vede di fronte Inter e Shakhtar Dontesk, il tecnico nerazzurro Antonio Conte ha assicurato che la sua squadra venderà cara la pelle e ha aggiunto di non aver alcun timore per il match, pur non sottovalutando la squadra ucraina che dispone di giocatori di grande qualità:

"La affronteremo con rispetto e con la voglia di dimostrare che siamo in semifinale per una ragione e venderemo cara la pelle per arrivare in finale".

I precedenti tra le due squadre sono a favore dell'Inter, con una vittoria ed un pareggio. I nerazzurri dovranno fare a meno del cileno Sanchez, per un problema alla coscia.

La partita, che inizia alle 21 e si disputa a Dusseldorf, sarà diretta da una terna polacca, con Szymon Marciniak sul terreno di gioco e Pawel Gil al Var.