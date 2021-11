"Ho scritto di te", l'opera prima di Fabiola Orsini è finalmente disponibile e può essere richiesta nella vostra libreria di fiducia.

La giovane scrittrice originaria della provincia di Latina, di Priverno per la precisione, entra di prepotenza nel mondo letterario con questo piacevolissimo romanzo breve.

La vicenda è narrata in prima persona da una giornalista e donna in carriera. Diletta è il nome della protagonista. La donna convive tra due amori, quello vero nato fin dai tempi della giovinezza e quello per il compagno con cui convive.

Solo un drammatico episodio contribuirà a far chiarezza nell'animo e nei sentimenti di Diletta.



Il libro edito da Swanbook Edizioni di Desenzano del Garda può essere richiesto nelle vostre librerie di fiducia o acquistato direttamente sul sito dell'editore.

https://www.swanbook.eu/orsini-fabiola---ho-scritto-di-te.html