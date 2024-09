In attesa di "tornare sulla Terra", la scuderia Ferrari si gode il momento, giustamente esaltandosi per il risultato ottenuto a Monza. Queste le dichiarazioni dei suoi protagonisti dopo il GP Premio d'Italia 2024:



Charles Leclerc:"Che sensazione incredibile! La prima volta che ho vinto a Monza, nel 2019, era stata così emozionante sia per me che per tutta la squadra che non pensavo che, anche vincendo ancora, potesse mai più essere così speciale. E invece oggi è successo: vedere i nostri tifosi festeggiare con noi è stato semplicemente fantastico e sono felicissimo di poter condividere con loro questo secondo successo qui. Monaco e Monza sono le due gare che ho sempre desiderato vincere, perché sono troppo speciali. Un enorme ringraziamento va ad ogni singola persona del nostro team per aver reso possibile tutto questo. Tutti hanno fatto un lavoro incredibile per trasformare questo sogno in realtà e possiamo essere veramente orgogliosi di avere centrato questo traguardo insieme. Oggi abbiamo adottato una strategia perfetta battendo meritatamente i nostri rivali. Daremo tutto per mantenere questo stato di forma per il resto della stagione, cogliendo ogni opportunità che si presenterà".

Carlos Sainz:"Innanzitutto complimenti a Charles e a tutta la squadra, comprese le persone che lavorano a Maranello! Sono davvero felice per tutti loro e per i tifosi, è sicuramente una vittoria strameritata. È un peccato non essere riuscito a rimanere in una posizione da podio oggi e penso che la scelta di rimanere fuori e allungare il primo stint mi abbia fatto perdere un po' troppo tempo oltre che la scia delle vetture davanti. Da lì in poi è stato difficile recuperare ma la decisione di passare alla strategia a una sola sosta era quella giusta e nel complesso dobbiamo essere soddisfatti perché la macchina sembra migliorata. Vedremo nelle prossime gare se riusciremo a mantenere questo stato di forma".

Fred Vasseur:"Questo è un mega risultato per tutta la squadra, una vera iniezione di fiducia per tutti noi e i nostri tifosi che hanno fatto davvero la differenza questo fine settimana. È stato un ottimo weekend, Charles ha guidato incredibilmente bene e penso che abbiamo meritato pienamente questa vittoria. Dopo le qualifiche eravamo un po’ delusi perché sapevamo di avere il potenziale per fare molto bene. Dall’inizio della stagione pare che siamo più in forma sul passo gara che non al sabato ed è stato così anche oggi. Ancora una volta l'esecuzione durante la corsa è stata molto buona e siamo riusciti a girare la situazione a nostro favore.L’anno scorso la gestione delle gomme era la nostra più grande debolezza, mentre ora penso che sia uno dei punti di forza della vettura. Era già stato così la scorsa settimana a Zandvoort e adesso sembra che riusciamo ad essere molto costanti in termini di passo gara. Oggi pensavamo che la gara sarebbe stata a due soste, poi abbiamo visto un degrado molto basso nel secondo stint e abbiamo cambiato la nostra strategia di conseguenza con Charles che ha avuto tutto sempre sotto controllo. È stato un rischio ma a volte bisogna correrli e tutto è andato per il meglio. Abbiamo lavorato bene come squadra e sapevamo che Carlos avrebbe potuto aiutarci se avessimo fatto una sola sosta con entrambe le vetture. Ci ha supportato anche dandoci il suo feedback sulle gomme ed è stato importante avere due punti di vista diversi perché così abbiamo avuto maggiore tranquillità nel fare la nostra scelta".





Crediti immagine: comunicato stampa Ferrari