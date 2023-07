L’hard disk è il cuore pulsante di un computer, custodisce informazioni e dati di fondamentale importanza. Il recupero dati hard disk può essere un’azione necessaria, se per diverse ragioni il disco è stato danneggiato.

La tecnologia, negli ultimi tempi ha fatto progressi enormi, e forse, proprio perché il disco rigido contiene diverse componenti sensibili può subire guasti ad alcune parti di esse.

Tali inconvenienti possono riguardare parti elettroniche, meccaniche o a elementi logici funzionali. Non bisogna sottovalutare le mille insidie, che possono nascondersi in ambienti poco protetti. Infatti, a volte, edifici troppo umidi o poco ventilati possono danneggiare parti delicate di un hard disk.

Infine, anche accumuli di polvere, spesso, possono essere causa di guasti fisici all'hard disk.



Le cause di guasto dell’hard disk più frequenti sono le seguenti:



- Attrito della testina di lettura e scrittura sul piatto del disco;

- Shock meccanico ai piatti del disco rigido, provocato da una caduta o piccoli urti;

- Scollegamento del cavo USB del disco esterno mentre l’hard disk è in funzione;

- Danneggiamento del firmware interno;

- Guasto alla scheda elettronica che serve al primo avvio del disco e delle testine;

- Sbalzi elettrici causati da fulmini o altri eventi improvvisi;



Come ci si accorge che l’hard disk ha subito un danneggiamento?



Il danneggiamento all’hard disk di un computer può manifestarsi con il mancato avvio o avvio rallentato, con rumore.

Cosa bisogna fare se ci si accorge di un danno al disco rigido?

Quando ci accorgiamo che il computer non funziona (non avvia), non bisogna continuare ad avviarlo.

Inoltre, bisogna evitare di compiere manovre errate, come cercare di aprirlo. In questo caso, infatti, il disco potrebbe riempirsi di polvere. Quest’ultima comprometterebbe seriamente il recupero dati hard disk.



In caso di rottura e danneggiamento non bisogna mai ricorrere al fai da te, e cercare di avviare da soli il recupero dati hard disk. E’ necessario contattare urgentemente un centro recupero dati specializzato, che intervenga in modo immediato ed efficace.

