Il colosso dell'e-commerce Amazon ha annunciato vendite superiori ai 4,8 miliardi di dollari nell'arco di tempo tra il black Friday e il Ciber Monday, con una crescita rispetto all'ultimo anno del 60%.

Il successo di Amazon è innegabile e, dal suo punto di vista, lo giustifica sottolineando che il portale rappresenta anche un ottimo investimento per le piccole e medie imprese, come sbocco per i loro prodotti.

In quest'ultimi giorni, le aziende italiane hanno venduto su Amazon una media di 203 prodotti al minuto e, in tutto ilmndo, più di 71.000 piccole e medie imprese hanno superato 100.000 dollari di vendite nella stagione natalizia.

Oltre il 60% delle piccole e medie imprese italiane presenti su Amazon.it ha venduto all'estero e ha fatto altrettanto anche il 45% delle aziende appartenenti alla vetrina Made in Italy.

Queste alcune delle aziende italiane che, più di altre, hanno approfittato dei canali offerti da Amazon: Bakai di Napoli, Velovendo Shop di Bolzano, NaturaleBio di Roma, Dalle Piane Cashmere di Prato, Dulàc Farmaceutici di Torino, Tipiliano di Siracusa...

I prodotti più acquistati durante il Black Friday nella vetrina Made in Italy sono stati, in particolare, lo stampo per il Pandoro e una crema viso antirughe alla bava di lumaca.